(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple lançará um novo iPad mini antes do final do ano e o último relatório sugere algumas das principais especificações com que ele pode vir.

O próximo iPad mini - que seria o iPad mini 6 - virá com o chip A15, que é o mesmo chip que deve ser usado nos modelos do iPhone 13 que sairá em setembro. Relatórios anteriores diziam que o chip A14.

Fontes de 9to5Mac - onde o relatório veio à tona - também afirmam que o novo iPad mini viria com uma porta USB Type-C no lugar do Lightning, como os modelos iPad Air e iPad Pro, e também teria um Smart Connector magnético, novamente como os modelos mais recentes do iPad Air e iPad Pro .

O relatório também sugere que a Apple está trabalhando na próxima geração do iPad básico com um chip A13 e também está trabalhando em um chip A15X, que provavelmente veremos nos próximos modelos de iPad Pro.

Rumores anteriores em torno do novo iPad mini afirmam que a Apple está planejando um grande redesenho, reduzindo os engastes ao redor da tela e movendo o sensor de impressão digital Touch ID para o botão liga / desliga, permitindo a tela no mesmo espaço. Diz-se que tem a opção de conectividade 5G e que chegará ainda este ano, provavelmente por volta de outubro.

Claro, nada é oficial ainda, mas você pode ler todos os rumores em torno do iPad mini 6 em nosso recurso separado.