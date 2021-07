Apple iPad mini 6 deve chegar "neste outono"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo iPad mini da Apple já apareceu antes em vazamentos, mas o relatório mais recente apóia os rumores anteriores e sugere que veremos o dispositivo aparecer "neste outono".

Na última edição do Power Up - um boletim informativo semanal de Mark Gurman da Bloomberg - afirma-se que o Apple iPad mini 6 é "uma oportunidade para este outono". Gurman também disse em seu boletim informativo que o iPad mini 6 apresentaria o "maior redesenho" desde seu lançamento e seria "semelhante" ao atual iPad Air .

O iPad mini 6 já havia aparecido em renderizações mostrando um design muito próximo ao iPad Air, mas menor, é claro. O Air tem bordas quadradas e planas como a série do iPhone 12 e possui engastes superfinos ao redor da tela, com Touch ID embutido no botão liga / desliga. Faria sentido para o mini seguir este design, permitindo uma tela maior dentro da mesma pegada.

Rumores anteriores sugeriam que o iPad mini 6 apresentaria uma tela de 8,4 polegadas em vez de 7,9 polegadas. Também foi dito que o iPad mini 6 vai optar por USB Type-C em vez de Lightning e vir com um chip A14.

Gurman não diz muito mais sobre o iPad mini 6, embora normalmente esteja certo, então esperamos ver um iPad mini 6 em outubro, se a Apple seguir seu padrão de lançamento típico. Por enquanto, você pode ler tudo sobre o iPad mini 6 e ver como ele deve ser em nosso recurso de resumo de boatos .