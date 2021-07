Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está planejando uma nova versão do iPad de 11 polegadas com uma tela Mini LED. Ele vai estrear em 2022, de acordo com uma nota de pesquisa do analista Ming-chi Kuo (via AppleInsider e MacRumors ).

Mini LED é uma nova tecnologia de tela que usa milhares de pequenos LEDs para oferecer melhor contraste e desempenho de HDR. A empresa de Cupertino introduziu o Mini LED no iPad Pro de 12,9 polegadas deste ano , equipando o tablet com 2.500 zonas de escurecimento locais. Ele também atualizou o iPad Pro de 11 polegadas este ano , mas apenas o modelo maior recebeu a nova tecnologia de exibição.

Ambos os tablets receberam processadores M1 , no entanto.

Kuo também disse que a Apple está planejando trazer o Mini LED para a linha de MacBook, começando com modelos de 14 e 16 polegadas entrando em produção neste trimestre. Um MacBook Air redesenhado com Mini LED também pode estrear em 2022 - algo que ele já disse antes. Kuo também afirmou que iPads mais baratos terão painéis OLED.

É importante notar que a Bloomberg relatou recentemente que a Apple está refletindo sobre a possibilidade de lançar um iPad Pro de 14 a 16 polegadas em algum momento no futuro. O maior iPad Pro disponível atualmente tem uma tela de 12,9 polegadas, mas para torná-lo uma verdadeira alternativa para laptop ou MacBook, ele precisa ser maior ainda. No entanto, se esse produto tivesse luz verde, não estaria disponível por um tempo. Bloomberg disse que modelos maiores não estariam disponíveis por alguns anos "no mínimo". Se for assim, imaginamos que eles também receberão telas Mini LED.