Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPad mini da Apple pode ter sido atualizado com novos componentes internos em 2019 para a quinta geração do tablet de 7,9 polegadas, mas o design permaneceu o mesmo, então não teve uma atualização em termos de aparência por mais de seis anos.

Existem muitos rumores sugerindo que um novo iPad mini está sendo desenvolvido e parece que finalmente veremos uma atualização de design também.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Apple iPad mini 6 até agora.

Possivelmente outubro

Provavelmente cerca de £ 399 / $ 399

A Apple atualmente não tem eventos programados no diário, mas normalmente lança novos iPads por volta de outubro.

Como foi afirmado que o novo iPad mini 6 ou iPad mini (2021) chegará "ainda este ano", escrevemos em outubro como um palpite, mas nada foi confirmado ainda e não há rumores detalhando uma data específica por enquanto.

Normalmente não ouvimos sobre os eventos da Apple até muito mais perto da hora, então não esperamos saber uma data para o iPad mini por enquanto se outubro for exato.

Em termos de preço, o atual iPad mini 5 custa a partir de £ 399 no Reino Unido e US $ 399 nos EUA. Isso era mais caro do que o iPad mini 4, então esperamos que o novo iPad mini fique no mesmo patamar ou cresça um pouco.

IPad Air menor

Touch ID movido para o botão liga / desliga

Cores preto, prata e ouro

Com base nos rumores, parece que o iPad mini 6 pode ver a maior atualização de design da linha desde 2013. Bordas quadradas foram relatadas - mantendo-se em linha com os modelos do iPhone 12 , novo iMac e iPad Pros - junto com engastes mais estreitos e uma tela maior na mesma área.

Ele também afirmou que o iPad mini-6 vai afastar-se do butto Touch ID n na parte inferior do visor e movê-lo para dentro do botão de energia no topo, como o iPad Air (2020) ofertas.

A moldura de alumínio do novo iPad mini mede 206 x 137,8 x 6,1 mm - o que o tornaria um pouco mais alto e largo do que o iPad mini 5 - e vem em opções de cores preta, prata e ouro.

Tela maior

Suporte para Apple Pencil

Relatórios sugerem que o novo iPad mini terá uma tela maior do que seu antecessor. Não foi detalhado quanto maior, embora o iPad Air (2020) aumentou seu tamanho em 0,4 polegadas quando mudou o design para o mesmo que o relatado para o iPad mini 6.

Se for esse o caso, poderíamos ver que o iPad mini 6 tem uma tela de 8,3 polegadas no mesmo tamanho do iPad mini 5 que tem uma tela de 7,9 polegadas. A resolução provavelmente aumentará um pouco para ser capaz de fornecer a mesma densidade de pixels do modelo anterior - 264ppi - mas não esperamos uma grande mudança.

O iPad mini 5 já é compatível com o Apple Pencil, embora seja dito que o iPad mini 6 pode ser compatível com um Apple Pencil menor. Não ficaríamos surpresos em ver o design incorporar uma fita magnética para carregar o Apple Pencil de 2ª geração, como o iPad Air.

Chip A14

5G

Alto-falantes duplos

USB tipo C

O Apple iPad mini 6 roda no chip A14 Bionic e oferece conectividade 5G .

Não há relatórios sobre a capacidade de armazenamento ainda - embora o atual iPad mini 5 venha com opções de 64 GB e 256 GB.

Foi dito que haverá dois alto-falantes na parte inferior do dispositivo, que parecem estar posicionados de cada lado do que é dito ser uma porta USB Type-C.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o iPad mini 6.

Leaker Jon Prosser em associação com RendersByIan criou algumas imagens de como o iPad mini 6 poderia ser. Dica, é basicamente um iPad Air, mas menor com base nas renderizações.

Mark Gurman afirmou que a Apple está trabalhando em um novo iPad mini para 2021 com engastes mais estreitos e a remoção do Touch ID para lançamento no final do ano.

Um tweet de Sonny Dickson sugeriu que o iPad mini poderia ter o mesmo design sem atualização de design.

IPad Pros e bonecos iPad Mini atualizados. Matriz de câmeras triplas nos profissionais. Câmera central na parte superior do iPad mini; ligeiramente mais espesso. Difícil de dizer e diferente no tamanho da tela. pic.twitter.com/5Luizv1T2r - Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 de abril de 2021

Melhor tablet avaliado em 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 24 Maio 2021 Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos com uma variedade de preços

A Bloomberg relatou que a Apple estava planejando atualizar o iPad mini em 2021 com uma tela maior.

Desenhos em CAD baseados em informações de David Kowalski e Pigtou sugerem que o iPad mini pode apresentar o Touch ID embutido na tela, bem como uma câmera frontal perfurada.

xleaks7/CoverPigtou

Escrito por Britta O'Boyle.