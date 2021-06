Esta é a aparência do Apple iPad mini 6 redesenhado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de uma atualização para o iPad mini da Apple há algum tempo, mas até agora, ele ainda não foi lançado. Isso pode estar prestes a mudar, pois um novo vazamento nos deu uma visão de como poderia ser com base em fontes e esquemas.

Os renders vêm de Jon Prosser em associação com RendersByIan, e embora o histórico de Prosser não seja o melhor, o redesenho proposto nos renders faz sentido, mesmo que haja um pouco de desejo envolvido.

Com base nas renderizações, o iPad mini 6 ou iPad mini (2021) terá bordas quadradas, como os modelos mais recentes do iPad Air e do iPhone 12 . Em suma, é praticamente o iPad Air, mas menor.

De acordo com Prosser, o iPad mini 6 medirá 206 x 137,8 x 6,1 mm - tornando-o um pouco mais alto e largo do que seu antecessor - mas oferecendo uma tela maior em uma pegada semelhante graças aos engastes mais estreitos e à remoção do botão Home. Como o iPad Air, afirma-se que o Touch ID se moverá para o botão liga / desliga na parte superior, em vez do dispositivo que oferece o Face ID como os modelos do iPad Pro .

Também foi dito que o iPad mini 6 terá USB-C na parte inferior, com dois alto-falantes e que suportará Apple Pencil, que pode ser menor do que as opções atuais. Prosser também afirma que o iPad mini 6 será executado no chip A14 e oferecerá conectividade 5G .

Diz-se que o iPad mini 6 será lançado antes do final de 2021 em preto, prata e ouro, embora não haja indicação de quando exatamente, ou mesmo se.

Escrito por Britta O'Boyle.