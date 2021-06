Com a multitarefa, o iPad está cada vez mais próximo da substituição do laptop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois da palestra para desenvolvedores da Apple no ano passado, eu disse que o iPadOS ainda não resolve o problema principal do iPad (mas pode) . O que eu quis dizer é que o iPad ainda era ruim em fazer várias coisas ao mesmo tempo - algo que consideramos natural em um computador.

Temos um monte de janelas abertas, mesmo que estejamos nos concentrando apenas em uma ou duas delas ao mesmo tempo. Estou escrevendo em um iMac, com o Chrome e o Word lado a lado e as janelas do Finder e do WhatsApp em segundo plano.

Agora, com o novo recurso Multitarefa , a Apple trouxe pelo menos um pouco dessa flexibilidade para o iPad. OK, então você ainda não pode ter janelas onde deseja, mas o novo recurso Shelf é essencialmente suporte a vários desktops direto do manual do macOS.

Isso é importante porque a Apple está deixando bem claro que não quer trazer o toque para o Mac; o recente iMac teria sido uma introdução brilhante para isso. Mas a Apple claramente não quer fazer isso. Então, o que precisamos é de mais recursos em um iPad. Porque, como a Apple gosta de nos lembrar periodicamente , o iPad é um computador.

Milhões de crianças estão crescendo acostumadas com telas sensíveis ao toque. Eles não gostam de computadores nos quais não podem tocar e o iPad está se tornando o computador para eles (isso não quer dizer que o toque no Windows 10 também não possa atender a isso, porque pode e faz).

O menu multitarefa aparece na parte superior dos aplicativos para que você possa escolher entre a visualização dividida ou deslizar com apenas um toque. Você pode trocar os aplicativos em Split View e acessar rapidamente a tela inicial. A prateleira significa que você pode ter muito mais coisas abertas.

Também existem novos atalhos de teclado e você pode ver quais atalhos estão disponíveis. A iOS App Library, agora no iPad, pode atuar como um iniciador. O Controle Universal - onde você pode trabalhar com um único mouse e teclado entre o iPad e o Mac - é muito inteligente.

Mas a Apple claramente não quer nos dar todos os brinquedos ainda. O Files para iPadOS é como uma versão de brinquedo do Mac Finder. O suporte de monitor externo para o iPad não é ótimo. Não há suporte para vários usuários (a Apple acha que todos nós deveríamos ter um iPad pessoal, achamos). E alguns aplicativos da Apple de nível Pro, como Final Cut Pro ou Logic, não mostram sinais de se tornarem aplicativos para iPad.

Mas, embora essas coisas ainda não tenham chegado, está bastante claro que o desenvolvimento do iPadOS está caminhando em uma direção - em direção a um futuro mais flexível.

Escrito por Dan Grabham.