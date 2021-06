O iPadOS 15 apresentará recursos multitarefa há muito esperados e muito necessários para o iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, dissemos que o iPad ainda não estava pronto para substituir o seu laptop. Agora, a Apple removeu uma grande barreira para a funcionalidade semelhante a um laptop com multitarefa completa.

O recurso é um dos maiores novos recursos que virão para o iPad por algum tempo e faz sua estreia junto com os widgets da tela inicial , App Library e vários outros recursos no iPadOS 15 . Claro, já existem alguns recursos multitarefa no iPad, como Slide Over e Split View, mas isso deve levar as coisas a outro nível.

Há um novo menu multitarefa que aparece na parte superior da tela, que permite reorganizar o que está acontecendo na tela. Você pode usar esses ícones para ir para a visualização dividida, por exemplo.

Você também pode usar uma Prateleira na parte inferior da tela que permite mover entre as coleções de aplicativos abertos. Este é basicamente o recurso de múltiplas áreas de trabalho do Mac.

Qual Apple iPad é o melhor para você? iPad mini vs iPad vs iPad Air vs iPad Pro Por Britta O'Boyle · 7 Junho 2021

Você também pode alternar facilmente um aplicativo em Split View.

No entanto, alguns usuários profissionais do iPad ficarão desapontados por não haver outros recursos semelhantes aos do Mac, como suporte multiusuário, um aplicativo de arquivos do tipo Finder, suporte completo para monitor externo ou alguns aplicativos de última geração como o Final Cut Pro. para o iPad. Talvez no próximo ano.

Escrito por Dan Grabham.