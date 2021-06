O iPadOS 15 trará widgets e biblioteca de aplicativos para o iPad finalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple adicionará um recurso muito solicitado ao iPad quando lançar o iPadOS 15 ainda este ano - você finalmente poderá usar widgets na tela inicial.

Estranhamente, embora os widgets da tela inicial tenham sido adicionados ao iPhone com o iOS 14, os proprietários do iPad Pro só poderiam tê-los em uma barra lateral deslizante.

O iPadOS 15 ganhará controle de widget, no entanto, com alguns novos widgets sendo lançados para uma boa medida. Para começar, você poderá fixar um widget do Game Center na sua tela, talvez entre seus aplicativos de jogo favoritos da Apple Arcade.

Além dos widgets, a Apple está finalmente adicionando a App Library ao iPad. Isso significa que você pode deslizar para obter uma tela de aplicativos coletados em caixas sensíveis. Isso os torna mais fáceis de encontrar.

Vários outros novos recursos virão com o iPadOS 15, com a Apple usando sua palestra WWDC 2021 para destacar alguns dos mais importantes. Melhor multitarefa é uma, por exemplo.

Haverá também tradução em todo o sistema e Texto Dinâmico - uma capacidade de pegar o texto de uma fotografia e usá-lo em mensagens ou outros aplicativos. O recurso também está vindo com o iOS 15 para iPhone.

Traremos para você um resumo de todos os novos recursos do iPad em breve.

Escrito por Rik Henderson.