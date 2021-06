Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está trabalhando em um novo iPad Pro que inclui carregamento sem fio pela primeira vez, bem como trabalhando na primeira grande atualização de design para o iPad mini em anos.

Habilitar o carregamento sem fio no tablet significa mudar o material usado na parte traseira de metal para vidro.

Se for verdade, isso significaria que o iPad Pro será o primeiro iPad a se afastar da caixa traseira de alumínio, que tem sido um acessório padrão em iPads desde o primeiro modelo em 2010.

Claro, devido ao seu tamanho, os tablets não são os dispositivos mais convenientes para usar carregadores sem fio. Não apenas porque as baterias demoram muito mais para recarregar, mas porque o tamanho torna difícil colocá-las corretamente em um tapete de carga.

No entanto, com os discos MagSafe da Apple, isso não seria um problema tão grande, e é isso que está sendo testado atualmente.

A Apple também está testando o carregamento sem fio reverso nele, o que teoricamente permitiria que você carregasse seu iPhone na parte de trás do iPad Pro. Esse seria, sem dúvida, o uso mais conveniente da tecnologia sem fio, se fosse implementado.

A notícia chega por meio de Mark Gurman, da Bloomberg , que afirma que o iPad Pro com capacidade de carregamento sem fio está previsto para ser lançado em 2022.

Neste relatório, Gurman também afirma que o iPad mini será redesenhado - finalmente - com engastes mais finos sendo testados. A Apple também está tentando remover o botão home para facilitar isso.

Imaginamos que, com esse redesenho, o iPad mini ficaria mais alinhado com modelos como o iPad Air e Pro, todos com bordas de tela uniformes nos quatro lados.

Diz-se que ele será lançado no final deste ano, juntamente com um modelo novo e mais fino do iPad de nível básico voltado para estudantes.

Se os planos da Apple continuarem os mesmos - de acordo com a Bloomberg - isso significaria três reformulações do iPad no espaço dos próximos 12 meses.

