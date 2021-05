Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lança uma grande atualização de software a cada ano para iPhone , iPad e Watch , com várias atualizações menores ao longo do ano.

Espera-se que a próxima grande atualização para o iPad seja o iPadOS 15. Você pode ler mais sobre o iOS 15 para iPhone em nosso recurso separado, mas aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o iPadOS 15, incluindo quais recursos podem vir, quando será lançado e quais iPads serão compatíveis.

Visualização de junho de 2021

Lançamento em setembro de 2021

A Apple normalmente apresenta uma prévia de suas próximas atualizações de software durante a Worldwide Developer Conference (WWDC) em junho. Isso acontecerá entre 7 de junho e 11 de junho. Você pode ler nosso artigo separado sobre como assisti-lo aqui .

Durante a WWDC 21, esperamos aprender sobre vários dos novos recursos que o iPadOS 15 trará para os iPads, embora o software final não seja lançado até o final do ano, normalmente em setembro.

No momento, não há uma data específica para o lançamento do iPadOS 15, embora se os padrões tradicionais - pré-2020 - forem seguidos, esperamos que o software seja lançado ao público no início de setembro.

Tela inicial redesenhada

Widgets

Renovação de notificação

Rumores sugerem que o iPadOS 15 trará um redesenho para a tela inicial e a tela de bloqueio do iPad. Diz-se que a atualização será a mais significativa até agora e os usuários poderão colocar widgets em qualquer lugar, espelhando o que é possível no iPhone.

Como o iOS 15, as notificações reivindicadas também serão reformuladas, permitindo que os usuários ajustem as configurações com base em seu status, seja dormindo, dirigindo, trabalhando ou qualquer outra coisa. Diz-se que também haverá um recurso de resposta automática na parte de trás desse novo recurso de notificação.

Outros recursos relatados para o iPadOS 15 incluem mais recursos de privacidade para informar aos usuários quando os aplicativos estão secretamente coletando informações sobre você e, possivelmente, atualizações para o iMessage para torná-lo mais parecido com o WhatsApp, embora seja dito que o último pode não chegar ao iPadOS 15.

Embora alguns deles sejam provavelmente improváveis e outros pareçam que basicamente queremos o macOS no iPad, esses são todos os recursos que gostaríamos de ver no iPadOS 15:

Biblioteca de aplicativos do iOS

Widgets do iOS

Suporte para vários usuários (oh, bonito, por favor)

Suporte para várias janelas em multitarefa

Aplicativo de arquivos mais parecido com Finder no macOS

Suporte para vários desktops como macOS

Melhor suporte para monitor externo

Final Cut Pro

Por enquanto, não está confirmado quais iPads serão suportados pelo iPadOS 15, embora como o iOS 15 esteja lançando alguns modelos com o chip A9 e abaixo, é possível que o iPadOS 15 faça o mesmo.

Esperamos que os seguintes modelos sejam compatíveis:

iPad Pro 12.9 (5ª geração)

iPad Pro 11 (3ª geração)

iPad Pro 12.9 (4ª geração)

iPad Pro 11 (2ª geração)

iPad Pro 12.9 (3ª geração)

iPad Pro 11 (1ª geração)

iPad Pro 12.9 (2ª geração)

iPad Pro 10.5

iPad (8ª geração)

iPad (7ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad Mini (5ª geração)

iPad Air (4ª geração)

iPad Air (3ª geração)

Se este for o caso, ele veria os modelos originais do iPad Pro perderem suporte, junto com o iPad mini 4, iPad (5ª geração) e iPad Air (2ª geração). Nada é oficial ainda.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o iPadOS 15.

O confiável repórter da Apple, Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que o iPadOS 15 será a atualização mais significativa até agora e virá com uma tela inicial redesenhada, tela de bloqueio e notificações.

O iPhoneSoft relatou alguns dos modelos do iPhone que não deveriam ser compatíveis com o iOS 15. Diz-se que a Apple deixará de oferecer suporte para modelos com chip A9 e inferiores, sugerindo que pode fazer o mesmo com o iPad.

Escrito por Britta O'Boyle.