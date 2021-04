O iOS 15 da Apple vai melhorar as notificações, iPad definido para obter widgets de tela inicial completa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que a Apple realizará sua conferência de desenvolvedores em junho. E, como sempre, a empresa vai mostrar o novo software deste ano para iPhones, iPads, Macs e seus outros dispositivos. A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC) começará em 7 de junho .

Este ano verá a revelação do iOS 15 e do iPadOS 15. E agora alguns vazamentos vieram cortesia do confiável observador da Apple da Bloomberg, Mark Gurman, que claramente tem fontes dentro da Apple.

Gurman relata que a Apple apresentará melhorias na forma como as notificações funcionam no iPhone, além de um redesenho para a tela inicial do iPad e a tela de bloqueio.

Com os iPads essencialmente tendo hardware de nível Mac agora, a única coisa que impede o iPad de ser um dispositivo de produtividade total é o software. O relatório de Gurman sugere que a nova atualização será a atualização de software mais significativa do iPad desde que foi lançado em 2010 com um redesenho fundamental da tela inicial que permitirá que você coloque widgets em qualquer lugar da mesma forma que agora no iPhone .

Os aprimoramentos de notificação permitirão que você ajuste ainda mais as configurações, dependendo se você está trabalhando, dormindo ou no modo não perturbe. Haverá um novo menu no Centro de controle para que você possa selecionar seu status atual.

Você também pode configurar uma resposta automática para mensagens como parte disso, semelhante às opções atualmente disponíveis quando o telefone está no modo de direção. E, como parte do esforço da Apple para conscientizar os usuários sobre os detalhes que os aplicativos estão rastreando sobre eles, aparentemente também haverá um novo menu para mostrar o que está sendo coletado.

Há também uma sugestão de que ainda mais recursos virão para o iMessage para torná-lo uma alternativa mais viável ao Messenger e WhatsApp do Facebook. Achamos que isso teria que apresentar uma forma de incluir usuários no Android.

Escrito por Dan Grabham.