Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das coisas que a Apple anunciou durante seu evento Spring Loaded abril de 2021 é um novo recurso de câmera para o mais recente iPad Pro . Chamado de estágio central, ele permite que você trabalhe com as mãos livres e faça várias tarefas durante uma chamada de vídeo, porque ele o rastreia e o mantém na cena o tempo todo.

A Apple disse que o Center Stage usa a nova câmera TrueDepth ultra-wide de 12 megapixels do iPad Pro, junto com a tecnologia de aprendizado de máquina, para reconhecer um usuário e mantê-lo no centro. Portanto, conforme você se movimenta durante uma chamada de vídeo no iPad Pro, ele movimenta automaticamente a câmera para mantê-lo na foto.

Se outros entrarem na videochamada, a Apple disse que o Center Stage os reconhecerá também e diminuirá o zoom para que todos possam ver. O Center Stage, na verdade, nos lembra de recursos de câmera semelhantes encontrados no Portal do Facebook e até mesmo no Amazon Echo Show 10, então a Apple certamente não é a primeira a oferecer tal tecnologia.

Confira o vídeo do evento Spring Loaded da Apple abaixo. Deve começar na marca 46:12 - quando a parte do palco central começa.

A Apple imagina que o recurso seja útil durante as sessões de quadro branco com colegas de trabalho ou reuniões familiares ou, como mostrado em um vídeo de demonstração durante o evento Spring Loaded, pode ser usado enquanto você está cozinhando ou em uma videochamada. A ideia é, com o Center Stage, suas chamadas de vídeo devem ser mais envolventes.

Embora a Apple não tenha elaborado durante o evento Spring Loaded se o Center Stage seria exclusivo para chamadas FaceTime, o repórter Federico Viticci afirmou que aplicativos de terceiros poderão tirar proveito do recurso e que haverá uma API disponível para desenvolvedores para ativar ou desativar o recurso.

No lançamento, o Center Stage é exclusivo do modelo 2021 do iPad Pro, já que apresenta a nova câmera TrueDepth ultra-wide de 12 megapixels da Apple. No entanto, suspeitamos que eventualmente chegará a outros dispositivos da Apple, talvez até mesmo a futuros modelos de iPad e iPhone. No entanto, isso é pura especulação neste momento.

Ainda não há muitos detalhes sobre o Center Stage, então dê uma olhada em nosso hub de notícias da Apple se você estiver com vontade de digerir tudo relacionado à Apple.

Escrito por Maggie Tillman.