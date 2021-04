Novo iPad Pro com chip M1 e 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou que os novos modelos do iPad Pro virão com o mesmo chipset M1 de 8 núcleos do mais recente MacBook Pro e também da família iMac recém-anunciada.

Eles também estarão disponíveis com maior capacidade de armazenamento interno - até 2 TB - além de suporte Thunderbolt e USB4 para a porta USB-C.

Isso significa que ambas as variantes são capazes de velocidades de transferência com fio de até 40 Gbps e conectividade Ethernet de 10 Gpbs.

Outra grande novidade é o suporte 5G em modelos de celular (via eSIM), enquanto a câmera frontal foi alterada para incluir uma lente ultra-grande angular de 12 megapixels. Isso também vem com o que a Apple chama de Center Stage, em que a câmera segue você pela sala enquanto você se move durante uma chamada de vídeo. Ele faz uma panorâmica para mantê-lo na foto - muito parecido com o dispositivo Portal TV do Facebook.

A câmera traseira foi atualizada para incluir uma matriz semelhante ao iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, incluindo LiDAR .

O iPad Pro de 12,9 polegadas vem com alguns sinos e assobios extras na parte superior. Possui um display Mini-LED Liquid Retina XDR. Isso inclui 10.000 lâmpadas LED em miniatura atrás do substrato LCD para criar um contraste HDR muito melhor e saturação de cor. Na verdade, a Apple afirma que produz imagens tão boas quanto seu monitor Pro Display XDR.

O iPad Pro de 11 polegadas também será lançado ao mesmo tempo, a partir de £ 749 / $ 799 - o mesmo preço da versão anterior.

squirrel_widget_4537660

O iPad Pro de 12,9 polegadas terá um preço de £ 999 / $ 1099.

Eles estarão disponíveis para pré-venda a partir de 30 de abril e estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de maio.

Melhor tablet 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 9 Fevereiro 2021 Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos em uma variedade de preços

Escrito por Rik Henderson.