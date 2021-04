Siri diz que o próximo evento de lançamento da Apple é 20 de abril, novos iPads chegando?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo evento especial da Apple está previsto para acontecer no dia 20 de abril no Apple Park em Cupertino, de acordo com o próprio assistente da empresa, Siri.

Esta manhã, surgiram relatórios dos EUA que afirmam que, atualmente, Siri está respondendo à pergunta Quando é o próximo evento da Apple? com O evento especial é na terça-feira, 20 de abril ....

Do jeito que está, parece que essa resposta só é exibida para aqueles com um ID da Apple nos Estados Unidos. Conseguimos confirmar essa resposta usando uma conta dos EUA, que você pode ver em nossa imagem de lead.

Com nossos IDs do Reino Unido, o assistente responde apenas com Você pode obter todos os detalhes sobre os eventos da Apple em Apple.com.

A notícia foi relatada pela primeira vez pela MacRumours e confirmada pela Verge. Entramos em contato com a Apple para um comentário e atualizaremos este artigo se e quando eles responderem.

Então, o que é esperado? A Apple geralmente usa seu evento de primavera para lançar novos iPads e, às vezes, lança uma edição especial do iPhone ao mesmo tempo.

Para este evento, o fabricante deve lançar novos modelos de iPad Pro, possivelmente seus próprios rastreadores AirTags para competir com o Tile, e um iMac redesenhado.

O redesenho do iMac está nos cartões há algum tempo, já que não teve uma grande atualização de design já há algum tempo. Mais importante, no entanto, é um dos modelos que ainda não foi equipado com os processadores M1 feitos pela Apple.

Até agora, MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini são os únicos intervalos baseados na plataforma M1 e a popular empresa deve adicionar uma versão mais poderosa aos produtos nos próximos meses e anos.

Também vimos rumores de um dispositivo Apple TV semelhante ao Echo Show com um alto-falante integrado - como o HomePod - e uma câmera para fazer ligações FaceTime.

Melhor tablet 2021: os melhores tablets para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 9 Fevereiro 2021 Nossa escolha dos melhores tablets para comprar hoje, incluindo os melhores dispositivos 2 em 1 e tablets compactos em uma variedade de preços

É claro que nada disso foi confirmado ainda, então só teremos que esperar um pouco até que a Apple nos diga oficialmente o que está por vir.

Escrito por Cam Bunton.