Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos modelos do iPad Pro da Apple deverão enfrentar escassez de suprimentos, devido à mudança na tecnologia de exibição de LCD para Mini LED.

Conforme relatado pela Bloomberg , citando pessoas familiarizadas com o assunto, os próximos dispositivos estão enfrentando problemas de produção antes de sua revelação esperada no final deste mês.

Espera-se que a nova tela seja lançada no modelo iPad Pro de 12,9 polegadas da Apple, com vazamentos persistentes sugerindo que o fará durante a segunda metade de abril, embora os fornecedores externos da empresa estejam lutando contra baixos rendimentos de fabricação.

De acordo com o relatório, pelo menos um dos fabricantes de Mini LED foi forçado a fazer uma pausa como resultado dos problemas.

Apesar dos problemas, porém, espera-se que a Apple prossiga com a tecnologia de tela, que deve ajudar a entregar brilho e contraste melhorados e ser exclusiva para o modelo maior. Comparado com o menor iPad Pro de 11 polegadas, que parece provavelmente perder a atualização do Mini LED, espera-se que seja enviado mais tarde devido à escassez de estoque.

Eles também podem não ser os únicos modelos de iPad que a Apple decide detalhar.

Como vimos em um recente vazamento do iPad Mini , a Apple também parece estar preparando um tablet menor atualizado para o lançamento - e, como os próximos dispositivos Pro, o design não parece ter mudado muito.

Isso sugere que as maiores mudanças serão feitas nos componentes internos, bem como na tecnologia da tela. Entre outros aspectos, devemos ver um processador atualizado (semelhante ao salto feito pelo processador M1 em Macs), câmeras aprimoradas e uma porta USB-C ajustada.

Como sempre, não saberemos com certeza até que venha diretamente da Apple. Com base na extensão dos sussurros, porém, a imagem certamente está se tornando mais clara.

Escrito por Conor Allison.