O novo iPad mini parece que vai manter seu design de 9 anos

(Pocket-lint) - Um vazamento dos próximos dispositivos iPad Pro e iPad mini revela que não apenas o iPad Pro manterá seu design atual, mas o iPad mini fará.

Havíamos pensado que o atual iPad mini - lançado em 2019 e analisado aqui - seria o último modelo com o tradicional botão home Touch ID. Em vez disso, esperávamos que ele usasse o sistema Touch ID de estilo mais recente do iPad Air com Touch ID no botão home.

IPad Pros e bonecos iPad Mini atualizados. Matriz de câmeras triplas nos profissionais. Câmera central na parte superior do iPad mini; ligeiramente mais espesso. Difícil de dizer e diferente no tamanho da tela. pic.twitter.com/5Luizv1T2r - Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 de abril de 2021

O modelo de 2019 trouxe as especificações internas atualizadas, então espere que isso aconteça novamente com o chip A14 da série iPad Air e iPhone 12. Acreditamos que o iPad Pro terá um chip A14X atualizado.

Em nossa análise do iPad mini de 2019, dissemos: "Simplesmente não há tablet melhor neste tamanho, com portabilidade final e potência incomparável em sua faixa de preço." Mas criticamos o design de estilo antigo e os engastes enormes.

O iPad mini continua sendo um tablet relativamente caro, então realmente gostaríamos de ter visto essa mudança com este novo modelo. Infelizmente, não parece que será esse o caso.

