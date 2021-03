Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está planejando atualizar sua linha de iPads com novos modelos de iPad Pro, um novo iPad mini com uma tela maior e um modelo básico de iPad atualizado, de acordo com um novo relatório da Bloomberg .

Os modelos do iPad Pro terão um design familiar. Eles serão como os iPad Pros de 11 polegadas e 12,9 polegadas de março passado, mas atualizados com novos processadores "no mesmo nível" com o chip M1 encontrado nos mais recentes MacBook Airs, Pros e Mac mini da Apple. O iPad Pro de 12,9 polegadas também poderia ter uma tela Mini LED com uma taxa de contraste mais alta - algo que dizem que chegou aos tablets da Apple há alguns anos.

Ambos os modelos podem chegar com câmeras melhores, e a Bloomberg disse que a Apple até testou versões dos tablets com uma porta Thunderbolt que pode transferir dados mais rápido do que a porta USB-C encontrada atualmente na série iPad Pro. O iPad Pros pode ser lançado em abril de 2021.

Quanto à atualização do iPad mini, ele terá uma tela maior do que a tela de 7,9 polegadas usada agora. A Apple atualizou o iPad mini pela última vez em 2019 . Antes disso, o iPad mini não era atualizado desde 2015. O novo iPad mini pode ser lançado ainda este ano, mas não está claro se ele chegará em abril.

Finalmente, a Apple atualizará seu iPad mais barato, atualizado pela última vez em setembro , com um design mais fino e leve. Vai chegar este ano também.

Escrito por Maggie Tillman.