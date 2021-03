Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar alguns produtos em breve, durante um evento com rumores para 23 de março . Diz-se que um é o tão aguardado Apple AirTags, outro é uma atualização para o iPad Pro . Mas poderia haver outro iPad a caminho também?

Uma caixa Speck foi vista em uma loja da Target nos EUA que lista um modelo 2021 de 11 polegadas da Apple iPad na caixa, junto com o iPad Pro (2018, 2020) e o iPad Air do ano passado.

E, de acordo com o nanosplitter21 do Redditer , que postou sua própria fotografia do produto, os funcionários da loja lhe disseram que não deveria ser vendido antes de 6 de abril.

A parte confusa é que não estamos realmente esperando um iPad de 11 polegadas - não houve rumores sobre um grande redesenho para o modelo básico. Então, a embalagem está incorreta e é realmente para um novo iPad Pro, ou teremos um terceiro iPad durante o próximo evento da Apple?

Seu palpite é tão bom quanto o nosso. O que sabemos é que o momento parece convincente. Se anunciado em 23 de março, há todas as chances de os novos dispositivos estarem disponíveis algumas semanas depois.

Certamente, não esperamos grandes mudanças no design da nova linha do iPad Pro, então este case pode ser útil de qualquer maneira.

Escrito por Rik Henderson.