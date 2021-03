Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo relatório sugeriu que a Apple poderia introduzir telas OLED tanto no iPad quanto no MacBook Pro em 2022, começando com um modelo de 10,9 polegadas do iPad.

Os detalhes, cortesia da DigiTimes , alegam que a gigante de Cupertino deve lançar o primeiro iPad OLED no início do próximo ano, e também está considerando o uso da tecnologia de exibição tanto para o iPad Pro de 12,9 polegadas quanto para o MacBook Pro de 16 polegadas.

Esse primeiro dispositivo é provavelmente uma versão reformulada do iPad Air, se esse rumor for verdade, e entraria em produção no quarto trimestre de 2021. No entanto, embora os outros modelos possam seguir o exemplo, uma decisão final ainda não foi feita feito, dizem fontes do DigiTimes.

Claro, esta não é a primeira vez que vimos rumores sobre os planos da Apple para a tecnologia OLED em seus dispositivos maiores. Em dezembro, foi relatado que a empresa consideraria modelos Mini LED iPad Pro para 2021 , antes de passar para OLED em 2022.

Isso é algo que também está incluído neste último relatório. DigiTimes sugere que as duas tecnologias de tela irão de fato coexistir uma vez introduzidas nas linhas de iPad e MacBook, com um iPad Pro de 12,9 polegadas com uma tela Mini LED que será lançado no primeiro semestre deste ano.

Enquanto isso, é discutido que os modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, com rumores de chegarem no segundo semestre do ano, também poderiam adotar a tecnologia Mini LED.

De qualquer forma, tudo ajuda a construir uma imagem do que podemos esperar dos próximos dispositivos no próximo ano ou assim.

É sempre importante aceitar qualquer sussurro inicial com uma pitada de sal, naturalmente, mas também parece cada vez mais provável que a Apple comece a fazer mudanças tanto no Mini LED quanto no OLED mais cedo ou mais tarde.

Conor Allison