Novo iPad Pro iminente com CPU de qualidade M1, relatório de reclamações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve atualizar sua linha do iPad Pro em breve, com uma revelação em março relatada. Além disso, ele está adicionando um novo processador que é o equivalente ao chipset Apple M1 dentro do Apple Silicon MacBook Pro.

O que se fala nas ruas é que a edição do iPad Pro 2021 será lançada no dia 16 de março, mas isso ainda não foi confirmado. O especialista da Apple, Mark Gurman, disse que ele estará disponível neste mês, então provavelmente será por volta dessa época.

Gurman da Bloomberg também revelou - no último vídeo Power Up no YouTube - que virá com "um novo processador" que está "no mesmo nível do chip M1 nos Macs mais recentes". Ele também afirmou que ut virá com "5G" e "câmeras melhores".

Pensa-se que o novo chip poderia ser o A14X ou, até mesmo, A14Z. Deve ser consideravelmente mais rápido, mais poderoso e mais eficiente em termos de energia do que o processador A12Z Bionic no modelo 2020.

Além disso, rumores anteriores apontavam para o novo iPad Pro sendo o primeiro dispositivo da Apple a adotar uma tela Mini LED. Ele usa uma luz de fundo de LED que se encaixa mais LEDs atrás do substrato do LCD para controlar a luz de fundo com mais precisão - proporcionando melhor contraste e níveis de preto.

Os futuros MacBooks também devem ter telas Mini LED.

Manteremos você atualizado sobre tudo o que ouvimos no iPad Pro até o lançamento. Enquanto isso, não deixe de conferir nosso resumo de boatos aqui: rumores, especificações, recursos, notícias e data de lançamento do Apple iPad Pro 2021 .

Escrito por Rik Henderson.