Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo vazamento sugeriu que o próximo iPad Mini da Apple vai estrear a tecnologia Touch ID na tela e substituir o entalhe por um design de câmera perfurante.

As imagens, que são desenhos CAD baseados em informações descobertas pelo vazador da indústria David Kowalski e Pigtou , mostram o potencial iPad Mini 6 com algumas mudanças radicais de design em relação aos tablets. Se for verdade, isso representaria um afastamento do entalhe e colocaria a Apple em linha com as câmeras frontais opcionais escolhidas pelos rivais.

Seria também o primeiro dispositivo a oferecer Touch ID "oculto", um recurso anteriormente comentado que perdeu força desde a chegada e sucesso do Face ID. Isso não seria necessariamente um retrocesso, uma vez que o botão Home não seria visto na tela e poderia ser usado em conjunto com o ID Facial, mas é justo questionar por que a Apple consideraria adicioná-lo neste estágio - e por que ele lançaria tal recurso em um iPad básico.

Essas questões também podem ser apontadas para o buraco crítico, é claro. A Apple irá progredir além da marca em algum estágio no futuro próximo, ao que parece, mas fazê-lo primeiro em um iPad Mini, em vez de um iPhone, parece improvável.

Além disso, o relatório sugere que o Mini 6 será alimentado pelo mesmo chip A14 Bionic presente no iPhone 12, com o corpo de alumínio oferecendo recortes para uma porta Lightning e um fone de ouvido de 3,5 mm, bem como botões de volume no lado.

Mais importante, é declarado que a Apple poderia apresentar o iPad Mini 6 ao lado de um novo iPhone SE e iPad Pro 2021 modelos em um evento no início de março. E, embora estejamos extremamente céticos de que qualquer novo tablet da Apple em miniatura apresentará mudanças de design tão drásticas, Kowalski tem um histórico decente de dispositivos com vazamento. Saberemos com certeza em breve, mas fique ligado para mais rumores.

Escrito por Conor Allison.