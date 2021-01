Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo vazamento pode ter nos dado nosso primeiro vislumbre das mudanças que a Apple está planejando para os modelos iPad Pro 2021.

As supostas imagens dos dispositivos iPad Pro de quinta geração - ambas as variantes de 11 polegadas e 12,9 polegadas - apareceram em lojas de tecnologia 91Mobiles e MySmartPrice , dando-nos várias renderizações CAD (design auxiliado por computador) de fábrica do exterior.

Já ouvimos rumores de que a Apple vai brincar com a ideia de uma tela Mini-LED no próximo iPad Pro , deixando OLED para 2022, mas este último vazamento parece confirmar que os tablets de última geração terão muito poucas mudanças de design em relação ao a quarta geração lançada em março de 2020.

Alegadamente, a empresa de Cupertino manterá o próximo modelo de 11 polegadas com a mesma espessura, mas retirará alguns milímetros do comprimento e largura do dispositivo. E, a se acreditar nas imagens, ele também poderia potencialmente ver mudanças no sistema de alto-falantes interno e apresentar grades de alto-falante reduzidas e talvez até mesmo uma realocação.

No entanto, além dessas pequenas mudanças, as coisas permanecem as mesmas. Na parte traseira, há a mesma configuração de câmera traseira dupla com flash LED (embora haja rumores de que isso poderia se projetar um pouco menos), um sensor LiDAR e microfone, com pinos magnéticos também disponíveis para conectar ao teclado da Apple. A lombada certa virá novamente com uma tira de carregamento para Apple Pencil, com a borda inferior apresentando uma porta de carregamento USB-C entre as grades de alto-falante mencionadas.

Como dizemos, tudo ainda é especulação não confirmada neste estágio, mas as dicas estão começando a se alinhar antes do lançamento da quinta geração. Com base no que vimos até agora, esta não será uma revisão da linha carro-chefe do iPad, mas ainda é provável que a Apple tenha alguns ajustes na manga que ainda não foram revelados. Fique ligado para mais à medida que nos aproximamos da data potencial de lançamento de março.

Escrito por Conor Allison.