Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apesar de muitos rumores indicando que uma tela OLED estaria chegando à próxima geração do iPad Pro, um novo relatório sugere que a tecnologia não chegará aos tablets da Apple até 2022.

Em vez disso, os dispositivos enfrentam uma atualização temporária para telas Mini-LED antes de fazer a transição completa para o OLED mais avançado no ano seguinte. Isso é de acordo com uma fonte da SamMobile , que sugere que a Apple irá convocar a LG e a Samsung para produzir esses painéis OLED híbridos para telas de iPad em 2022.

A Samsung está supostamente chamando as telas de painéis Ultra Thin, enquanto a LG está optando por Advanced Thin OLED, e eles supostamente - e, talvez, surpreendentemente - serão mais finos do que as telas OLED típicas. A técnica é a mesma de qualquer maneira, ao que parece, com ambos supostamente combinando um filme flexível e um vidro rígido para fornecer painéis OLED mais finos.

A questão óbvia, entretanto, é por que a Apple se incomodaria com uma atualização por tempo limitado, em vez de esperar? Bem, se o relatório for verdadeiro, seria uma surpresa ver a Apple mudar de uma atualização para outra tão rapidamente.

Com isso dito, o Mini-LED ainda representa uma atualização significativa na atual tecnologia de LED, mesmo que não seja OLED puro. E como a linha do iPhone 12 já mudou para OLED, naturalmente faz sentido continuar nessa linha com o iPad também.

Ele também não pode ser descartado completamente. Se a Apple seguir esse caminho, poderá continuar a ser usado nos modelos mais baratos do iPad no futuro, deixando as camadas mais caras abertas para OLED.

A única coisa que está clara até agora é que ainda há muito que não sabemos sobre a tecnologia de exibição dos futuros modelos de iPad. Parece bastante certo, é claro, que o OLED aparecerá mais cedo ou mais tarde, mas a linha do tempo ainda está muito aberta para interpretação.

Escrito por Conor Allison.