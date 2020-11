Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o mais recente iPad Air e os superpoderosos iPad Pros possam obter um pouco mais de destaque, o iPad padrão ainda é o núcleo da linha de tablets da Apple.

Com um preço mais razoável e poder de processamento que ainda é mais do que suficiente para processar o que a maioria das pessoas deseja dele, é um ótimo tablet que tem legiões de fãs em todo o mundo.

Também é, como grande parte da tecnologia da Apple, raramente descontada - o que faz com que alguns negócios que a Best Buy acaba de colocar ao vivo valham a pena destacar. Estão na versão mais recente do tablet.

Agora você pode comprar a versão Wi-Fi de 128 GB do iPad por apenas $ 359,99 , uma economia de $ 70 abaixo dos $ 429,99 na Best Buy. Como alternativa, se você não se importa em restringir mais o armazenamento, pode optar pela versão de 32 GB por apenas $ 279,99 , abaixo dos $ 329,99 e, portanto, com um desconto menor.

De qualquer forma, você obterá a melhor experiência de usuário de tablet disponível em um hardware realmente bom e elegante, especialmente se você tiver um lápis Apple para combiná-lo.

Quer você goste dele para assistir TV e filmes na cama, fazer alguma administração leve ou navegar na web, ou qualquer outra coisa, é provável que ele se encaixe.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido

Escrito por Max Freeman-Mills.