O superpoderoso Apple iPad Air está finalmente disponível para compra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo iPad Air da Apple já está à venda. Já se passou um mês desde que foi revelado junto com o novo iPad de 8ª geração e o Apple Watch Series 6 e algumas pessoas estavam se perguntando por que uma encomenda não havia sido aberta antes.

No entanto, esperávamos que ele fosse colocado à venda na mesma época que o novo iPhone 12 e isso se provou correto, com o iPad Air agora disponível para encomenda nos EUA e no Reino Unido.

squirrel_widget_2670462

O iPad Air - como o modelo do ano passado - compartilha semelhanças com a linha Pro iPad. Ele tem um novo e poderoso processador A14 Bionic, tela de 10,9 polegadas (2.360 x 1.640), câmera traseira de 12MP, câmera FaceTime HD de 7 megapixels, se parece bastante com a série iPad Pro e, como aqueles tablets, tem USB-C.

Não há Face ID, mas em vez disso, a Apple incorporou suporte ao Touch ID no botão de energia, o que é um desenvolvimento interessante. Ele vem em cinco cores, incluindo o usual prata e cinza, além de rosa, verde e azul.

Ele suporta Apple Pencil - o modelo de segunda geração com montagem magnética e carregamento sem fio - além de suporte para o mesmo Magic Keyboard do iPad Pro 11, embora esses complementos aumentem um pouco o preço.

Para muitas pessoas, será todo o Pro de que precisam em um iPad.

Escrito por Dan Grabham.