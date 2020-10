Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lembra-se do mês passado, quando a Apple organizou um evento e lançou um iPad novinho em folha para 2020? Bem, você já pode pegá-lo com uma economia pequena, mas que vale a pena, graças ao Amazon Prime Day.

Apesar de ter pouco mais de um mês, a versão mais barata do novo iPad recebeu um pequeno desconto - ideal para membros Prime que perderam ou adiaram a pré-encomenda da Apple.

Embora ainda não haja movimento nas camadas superiores do novo iPad de 10,2 polegadas, a edição Space Gray / 32GB / Wi-Fi foi cortada de $ 329 para $ 299 .

• Veja o negócio do iPad de 10,2 polegadas (8ª geração) da Apple na Amazon

Agora, sabemos que este desconto de $ 30 não representa a melhor oferta disponível para você durante o atual festival de economia - para vê-los, você pode conferir as melhores ofertas do Amazon Prime - mas é significativo simplesmente porque o iPad é novo.

Portanto, se este pequeno desconto é suficiente para ajudá-lo a considerar a escolha do melhor modelo de tablet básico do mercado, o que exatamente você ganha com a edição 2020?

• Leia nossa análise do Apple iPad (8ª geração)

Bem, com um novo chip A12 Bionic, bem como suporte para Apple Pencil 1, você está recebendo um iPad capaz de acompanhar o software mais recente - aquele que é mais adequado para brincar com aplicativos, assistir programas de TV e (graças a Smart Connector) conectando um teclado Bluetooth e digitando ocasionalmente.

É improvável que este modelo, ou mesmo qualquer outro, seja descontado novamente antes da Black Friday - e mesmo assim não há garantias. Portanto, para aqueles que procuram o mais recente tablet da Apple de nível básico, esta é uma economia realmente sólida.

Escrito por Conor Allison.