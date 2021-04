Rumores do Apple iPad Pro 2021: especificações, recursos, notícias e data de lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou a nova linha do iPad Pro nesta época do ano passado e alguns meses atrás tínhamos o novo iPad Air e um novo iPad básico de 8ª geração.

Portanto, aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os modelos de iPad Pro de próxima geração que esperamos ser lançados nas próximas semanas, um ano após a última atualização.

Mesmo design esperado

Visores mini-LED mencionados

Não esperamos que o novo iPad Pro passe por uma mudança completa de design - é mais provável que haja partes internas reforçadas - veja abaixo - e uma nova tela. Dado que a tecnologia LiDAR apareceu dentro dos modelos anteriores e também veio para a série do iPhone 12 , não esperamos uma grande mudança na tecnologia da câmera usada.

Vários relatórios sugerem que a Apple pode adotar telas Mini-LED para alguns modelos da próxima geração de iPads. Agora acreditamos que isso chegará à linha do iPad Pro como se pensava.

Versão atualizada do processador Apple A14 Bionic do iPad Air mais recente

iPadOS 14 mais uma vez

O mais recente iPad Air vem com a plataforma A14 Bionic e esperamos que uma versão atualizada desse chip chegue ao iPad Pro, talvez como o A14X Bionic.

É provável que haja opções Wi-Fi e Celular e apenas Wi-Fi em ambos os iPads, mas pode haver uma mudança para o suporte 5G , bem como 4G - que é o que temos no iPhone 12 . Esperaríamos uma linha semelhante em termos de modelos de armazenamento como os modelos atuais, embora possamos dizer adeus ao modelo de 128 GB se o modelo de 256 GB se tornar o novo nível de entrada.

O iPadOS 14 foi revelado em junho e lançado em setembro, portanto, estará disponível em qualquer novo iPad Pro. Leia mais sobre isso em nosso recurso separado . O iPadOS 14 apresenta uma barra lateral em aplicativos para que você possa arrastar e soltar arquivos com mais facilidade, enquanto também há os mesmos widgets que você pode obter no iOS 14. Mas não suporta App Library que vimos no novo software do iPhone . Embora o iPadOS suporte widgets, eles estão em uma barra lateral na tela inicial, em vez de serem colocados em qualquer lugar da tela inicial como no iOS 14.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos modelos de iPad.

De acordo com a 9to5Mac , a versão beta do iOS mais recente refere-se a um novo chip 13G que provavelmente corresponde ao futuro hardware dentro do iPad Pro mais recente. Novamente, há uma sugestão de que ele poderia se aproximar do poder do processador M1 dentro dos recentes Apple Silicon Macs.

Um novo relatório da Bloomberg sugere que o novo iPad Pros pode chegar em abril, com um novo iPad mini também previsto para este ano. Também há uma sugestão de que eles terão uma porta Thunderbolt 3 em vez de um USB-C padrão. Também pode haver câmeras aprimoradas.

Uma caixa Speck foi vista em uma loja da Target nos EUA que lista um modelo 2021 de 11 polegadas da Apple iPad na caixa, junto com o iPad Pro (2018, 2020) e o iPad Air do ano passado. Haverá um novo iPad padrão de 11 polegadas? E por que o 2021 iPad Pro não é mencionado?

Um novo relatório da DigiTimes sugeriu que a Apple poderia introduzir telas OLED tanto no iPad quanto no MacBook Pro em 2022, começando com um modelo de 10,9 polegadas do iPad.

Mark Gurman da Bloomberg revelou que o iPad Pro virá com "um novo processador" que está "no mesmo nível do chip M1 nos Macs mais recentes". Ele também afirmou que virá com "5G" e "câmeras melhores".

Rumores surgiram de um lançamento da Apple em 16 de março, que pode incluir o lançamento dos tão esperados rastreadores AirTags, bem como a nova série 2021 do iPad Pro.

Passará dois anos desde que o iPad mini foi atualizado - rumores agora apontam para um iPad Air e uma tela de tamanho Pro estilo Pro para o menor tablet da Apple. Isso provavelmente incluiria um ID Facial. Outro boato sugere que o dispositivo virá com uma tela de 8,4 polegadas.

As renderizações de CAD (design auxiliado por computador) de fábrica do exterior sugerem um design semelhante ao da série iPad Pro existente. Parece que haverá uma tela Mini-LED no novo iPad Pro, deixando OLED para 2022, como também foi sugerido em dezembro de 2020.

Estão circulando relatórios de que tanto o iPad Pro quanto o MacBook Air receberão Mini LED durante 2021, embora eles aparentemente estejam em cronogramas muito diferentes. Mini LED pode vir apenas para o maior iPad Pro de 12,9 polegadas, de acordo com o blog japonês Mac Otakara.

A Apple realizou um evento em 10 de novembro, quando apresentou os primeiros Macs rodando com Apple Silicon - o Mac mini baseado no Apple M1, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas.

A próxima geração do iPad Air e do iPad básico foram revelados no Evento Especial da Apple ao lado do Apple Watch Series 6 e SE. O iPad Air é basicamente um iPad Pro-lite, com a grande diferença sendo o Touch ID - re-localizado no botão liga / desliga / despertar - ao invés do Face ID que parece ser a preservação do iPad Pro.

Parece que vamos atualizar todos os iPads não Pro - A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429. Isso se parece muito com uma atualização e realinhamento da linha completa, com a possível exceção do iPad mini. Os números do modelo foram localizados no banco de dados do EEC, onde os dispositivos são ratificados para venda na Rússia e em outros países.

Também foi anunciada durante a conferência de desenvolvedores da Apple a capacidade dos desenvolvedores de jogos oferecerem suporte ao trackpad e ao teclado do iPad (bem como ao controle do mouse) em títulos futuros. Também serão suportados gamepads adicionais, incluindo o Xbox One Elite 2 Wireless Controller e o Xbox Adaptive Controller acessível.

Como o iOS 14 , a nova versão do iPadOS foi anunciada na conferência de desenvolvedores da Apple e tem widgets ricos em dados e outras melhorias. Mas o iPadOS vai além do iOS e muitos aplicativos agora têm uma barra lateral para que você possa arrastar e soltar com mais facilidade - por exemplo, em Música e Arquivos.

Muitos aplicativos também têm um novo menu Ferramentas na parte superior da tela para liberar espaço na parte inferior. E também no iOS e no iPad, as notificações de chamadas recebidas não ocupam mais a tela inteira, então você pode dispensá-las facilmente se estiver trabalhando em outra coisa.

O boato sobre a tela MiniLED já existe há algum tempo, mas este relatório é um pouco diferente , pois diz que o 2021 iPad Pro terá o modem Qualcomm X55 para conectividade de celular 5G em vez de 4G LTE. Eles também terão um novo processador A14X, o que não é um grande salto para supor.

O analista da TF Securities, Ming-Chi Kuo, sugere que haverá um novo iPad de 10,8 polegadas (provavelmente para substituir o iPad Air) e um novo iPad mini que terá um clock entre 8,5 e 9 polegadas. Isso significa que ele teria uma tela pelo menos meia polegada maior do que a atual mini tela do iPad.

O analista Ming-Chi Kuo sugere que um novo iPad com Mini-LED pode ser adiado até o início de 2021. Isso pode não ser por outro motivo, a não ser que já tivemos uma atualização do iPad Pro em 2020 e, portanto, faz sentido espaçar as coisas porque o iPad Pro é o que tem maior probabilidade de obter a nova tela. Nesse ponto, um novo iPad Pro provavelmente será lançado com 5G a bordo.

Este relatório - via 9to5Mac - sugeriu que os próximos monitores do iPad mudarão para Mini-LED e que outros produtos também seguirão o mesmo caminho, com o MacBook Pro de 16 polegadas também mudando para a tecnologia atualizada em 2020, possivelmente ao mesmo tempo que um MacBook Pro de 14 polegadas é lançado para substituir o atual de 13 polegadas.

Também foi sugerido que os novos iPads poderiam ser baseados em um processador Apple A14X reforçado.

A Apple poderia ter um teclado touchscreen tátil em seus iPads no futuro? Uma patente, descoberta pela Patently Apple , mostra uma tecnologia háptica de última geração conhecida como Static Pattern Electrostatic Haptic Electrodes. Uma variedade de tensões pode ser aplicada, o que tornaria a digitação no dispositivo diferente.

O site disse que tais esforços podem significar que os teclados touchscreen podem, no futuro, emular potencialmente a sensação de teclados mais tradicionais - mesmo com teclas de sensação côncava - para que os usuários possam encontrar seu lugar no teclado sem olhar para baixo .

Escrito por Dan Grabham.