Rumores do Apple iPad Pro 2021: especificações, recursos, notícias e data de lançamento

(Pocket-lint) - A Apple revelou a nova linha do iPad Pro no início deste ano e recentemente tivemos o iPad Air e um novo iPad básico de 8ª geração.

Isso é tudo que ouvimos até agora sobre os modelos de iPad Pro de próxima geração que esperamos ser lançados na primavera de 2021, um ano após a última atualização.

Mesmo design esperado

Não esperamos que o novo iPad Pro passe por uma atualização completa - é mais provável que haja partes internas reforçadas - veja abaixo - e uma nova tela.

Visores Mini-LED mencionados

Vários relatórios sugerem que a Apple pode adotar telas Mini-LED para alguns modelos da próxima geração de iPads. Agora acreditamos que isso chegará à linha do iPad Pro no início de 2021.

Versão atualizada do processador Apple A14 do iPad Air mais recente

O mais recente iPad Air vem com o processador A14 e esperamos que uma versão atualizada desse chip chegue ao iPad Pro, talvez como

É provável que haja apenas opções de Wi-Fi e Celular e Wi-Fi em ambos os iPads, mas pode haver uma mudança para o suporte a 5G e 4G - que é o que esperamos do iPhone 12 . Esperaríamos uma linha semelhante em termos de modelos de armazenamento como os modelos atuais.

iPadOS 14

O iPadOS 14 foi revelado em junho e lançado em setembro, então estará disponível em qualquer novo iPad Pro. Leia mais sobre isso em nosso recurso separado .

O iPadOS 14 apresenta uma barra lateral em aplicativos para que você possa arrastar e soltar arquivos com mais facilidade, enquanto também há os mesmos widgets que você pode obter no iOS 14. Mas não suporta App Gallery que vimos no novo software do iPhone .

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos modelos de iPad.

A próxima geração do iPad Air e do iPad básico foram revelados no Evento Especial da Apple ao lado do Apple Watch Series 6 e SE.

Parece que vamos atualizar todos os iPads não Pro - A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429. Isso se parece muito com uma atualização e realinhamento da linha completa com a possível exceção do iPad mini. Os números do modelo foram localizados no banco de dados do EEC, onde os dispositivos são ratificados para venda na Rússia e em outros países.

Também foi anunciada durante a conferência de desenvolvedores da Apple a capacidade dos desenvolvedores de jogos de oferecer suporte ao trackpad e ao teclado do iPad (bem como ao controle do mouse) em títulos futuros. Também serão suportados gamepads adicionais, incluindo o Xbox One Elite 2 Wireless Controller e o Xbox Adaptive Controller acessível.

Como o iOS 14 , a nova versão do iPadOS foi anunciada na conferência de desenvolvedores da Apple e tem widgets ricos em dados e outras melhorias. Mas o iPadOS vai além do iOS e muitos aplicativos agora têm uma barra lateral para que você possa arrastar e soltar mais facilmente - por exemplo, em Música e Arquivos.

Muitos aplicativos também têm um novo menu Ferramentas na parte superior da tela para liberar espaço na parte inferior. E também no iOS e no iPad, as notificações de chamadas recebidas não ocupam mais a tela inteira, então você pode dispensá-las facilmente se estiver trabalhando em outra coisa.

O boato sobre a tela MiniLED já existe há algum tempo, mas este relatório é um pouco diferente , pois diz que o 2021 iPad Pro terá o modem Qualcomm X55 para conectividade de celular 5G em vez de 4G LTE. Eles também terão um novo processador A14X, o que não é um grande salto para supor.

O analista da TF Securities, Ming-Chi Kuo, sugere que haverá um novo iPad de 10,8 polegadas (presumivelmente para substituir o iPad Air) e um novo iPad mini que terá um clock entre 8,5 e 9 polegadas. Isso significa que ele teria uma tela pelo menos meia polegada maior do que a atual mini tela do iPad.

O analista Ming-Chi Kuo sugere que um novo iPad com Mini-LED pode ser adiado até o início de 2021. Isso pode não ser por qualquer motivo, exceto porque já tivemos uma atualização do iPad Pro em 2020 e, portanto, faz sentido espaçar as coisas porque o iPad Pro tem maior probabilidade de obter a nova tela. Nesse ponto, um novo iPad Pro provavelmente será lançado com 5G a bordo.

Este relatório - via 9to5Mac - sugeriu que os próximos monitores do iPad mudarão para Mini-LED e que outros produtos também seguirão o mesmo caminho, com o MacBook Pro de 16 polegadas também mudando para a tecnologia atualizada em 2020, possivelmente ao mesmo tempo que um MacBook Pro de 14 polegadas é lançado para substituir o atual de 13 polegadas.

Também foi sugerido que os novos iPads poderiam ser baseados em um processador Apple A14X reforçado.

A Apple poderia ter um teclado touchscreen tátil em seus iPads no futuro? Uma patente, descoberta por Patently Apple , mostra uma tecnologia háptica de última geração conhecida como Static Pattern Electrostatic Haptic Electrodes. Uma variedade de tensões pode ser aplicada, o que tornaria a digitação no dispositivo diferente.

O site disse que tais esforços podem significar que os teclados touchscreen podem, no futuro, emular potencialmente a sensação de teclados mais tradicionais - mesmo com teclas de sensação côncava - para que os usuários possam encontrar seu lugar no teclado sem olhar para baixo .

Escrito por Dan Grabham.