Montagem de evidências para tela mini-LED no 2021 iPad Pro

(Pocket-lint) - Há muito esperávamos que a linha 2021 do iPad Pro viesse com uma tela mini-LED.

Agora temos novas informações do analista da Apple, Ming-Chi Kuo, que o mini-LED está mais perto de acontecer e, o que é mais, será o primeiro dispositivo da Apple com um mini-display LED.

Isso exclui o primeiro Mac baseado em Apple Silicon, que esperamos estar na classe MacBook Air. Achamos que esse produto estará conosco em outubro ou novembro. No entanto, Kuo afirmou anteriormente que existem até seis produtos Apple em desenvolvimento com mini-LED como padrão.

Na verdade, Kuo diz que a Apple realmente acelerou a adoção da tecnologia no Mac, com a Apple adicionando um fornecedor adicional após um progresso positivo de desenvolvimento.

Esses novos monitores devem ter cores mais profundas e pretos mais escuros, juntamente com contraste aprimorado. Exatamente o tipo de recursos de nível Pro que a Apple deseja trazer para o iPad Pro.

Como as telas não estarão disponíveis em grandes quantidades no início, pode ser que o mini-LED chegue primeiro ao iPad Pro maior de 12,9 polegadas, em vez do de 11 polegadas.

Escrito por Dan Grabham.