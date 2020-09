Apple iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O anúncio mais recente do tablet da Apple foi usado para mostrar um novo iPad básico e um novo iPad Air , e a última série está se tornando mais profissional a cada geração.

A mais nova série do iPad Air para 2020 traz muita inspiração da série do iPad Pro, e não apenas em termos de design, mas também em recursos gerais e desempenho. Então, qual é exatamente a diferença entre o iPad Pro 2020 e o iPad Air 2020? Mergulhe abaixo para descobrir.

iPad Air: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

iPad Pro 11 polegadas: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

iPad Pro de 12,9 polegadas: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm

iPad Air: alto-falantes estéreo e TouchID no botão liga / desliga

iPad Pro: sistema de alto-falantes quádruplo, FaceID no painel

Todos os modelos: suporte para Apple Pencil e Magic Keyboard de 2ª geração

iPad Air: prata, cinza espacial, ouro rosa, verde e azul celeste

iPad Pro: prata e cinza espacial

É claro que o iPad Air emprestou muito do visual do iPad Pro. Ele tem o mesmo bisel estreito, bordas planas e parte traseira plana. Parece um iPad Pro lite, mas não compartilha o nome Pro. Até as dimensões são semelhantes, com o Air apresentando largura e altura idênticas ao Pro de 11 polegadas. É apenas um pouco mais grosso. O iPad Pro de 12,9 polegadas é muito maior.

Uma coisa que é imediatamente óbvia sobre a linha Air é sua variedade de opções de cores. Possui ouro rosa (rosa), verde e azul celeste ao lado das opções prata e cinza espacial. A série Pro apresenta apenas prata e cinza espacial. Porque é sério, pra gente séria.

O iPad Pro usa FaceID para autenticação, onde o Air usa um sensor de impressão digital TouchID no botão liga / desliga na parte superior, o que pode ser mais conveniente para alguns. Especialmente se você estiver usando uma máscara. O Pro oferece áudio melhor, com um sistema de quatro alto-falantes em vez do sistema de dois alto-falantes estéreo do iPad Air. Ainda assim, todos os modelos soarão bem no uso geral.

Todos os modelos suportam o mais recente Pencil da Apple e podem prendê-lo magneticamente na lateral enquanto carrega o acessório sem fio. Além do mais, o iPad Air ainda oferece suporte à capa mais recente e cara do Magic Keyboard com braço flutuante.

iPad Air: tela IPS de 10,9 polegadas

iPad Pro: tela IPS de 11 e 12,9 polegadas

iPad Air: resolução de 2360 x 1640

iPad Pro de 11 polegadas: resolução de 2388 x 1668

iPad Peo 12,9 polegadas: resolução de 2732 x 2048

iPad Air: 500 nits de brilho

iPad Pro: brilho de 600 nits

Todos os modelos são compatíveis com True Tone

iPad Pro apresenta atualização de 120 Hz

Tanto o iPad Air quanto o iPad Pro usam a chamada marca de tela Retina Líquida da Apple, e as especificações também não são as mesmas. Mas existem obviamente algumas diferenças.

Observe as resoluções exatas e você notará que são todas diferentes e nenhuma delas é o que consideramos resoluções padrão. O que isso significa, no entanto, é que todos eles compartilham exatamente a mesma densidade de pixels de 264 pixels por polegada. Esses pixels extras nas telas de 11 e 12,9 polegadas versus 10,9 polegadas do Air apenas garantem que haja o mesmo nível de detalhe aos olhos do usuário.

Com 600 nits de brilho máximo, as telas da série Pro são mais brilhantes do que as 500 nits do iPad Air, além da série iPad Pro apresentar uma tecnologia de taxa de quadros adaptável que chega a 120 Hz / 120 quadros por segundo. Isso significa gráficos mais suaves e uma sensação mais responsiva para aqueles momentos em que você estiver usando o lápis.

Todos os tablets têm tela anti-reflexiva e possuem o mesmo suporte de ampla gama de cores.

iPad Air: processador A14 - novo processo de 5 nm

iPad Pro: processador A12z Bionic e coprocessador M12 integrado

Ambos: suporte a USB Type-C

Bateria: até 10 horas em todos os modelos

iPad Air: vem com adaptador de energia de 20 W

iPad Pro: vem com adaptador de energia de 18 W

iPad Air: opções de armazenamento de 64 GB e 256 GB

iPad Pro: opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Com o iPad Air, a Apple lançou um novo processador chamado A14 Bionic. É baseado em um novo processo de 5nm, o que significa que há muitos transistores minúsculos e apresenta uma CPU de 6 núcleos e uma GPU de 4 núcleos.

Quanto ao iPad Pro, a Apple equipou o tablet com um chip A12z Bionic, e que possui uma CPU de 8 núcleos e GPU de 8 núcleos, isso significa que a GPU tem o dobro de núcleos do iPad Air, o que faz sentido já que a tela é dirigir tem uma taxa de atualização mais rápida e, portanto, precisa fornecer gráficos mais rápidos. A Apple normalmente não publica velocidades de clock e por isso não é fácil comparar as especificações a esse respeito.

Quando se trata de armazenamento, o iPad Pro tem vantagem aqui e oferece o dobro de opções. A capacidade mais baixa é de 128 GB, mas você também pode ir até 512 GB e 1 TB com o iPad Pro. O iPad Air tem duas opções: 64 GB e 256 GB.

Tanto o iPad Air quanto o iPad Pro possuem portas USB Tipo C que podem ser conectadas a unidades externas, dongles e monitores externos com resolução de até 4K.

Tal como acontece com praticamente todos os iPads desde o surgimento do tablet em 2010, a Apple está prometendo 10 horas de uso com uma carga completa da série iPad Air e iPad Pro. Tanto o iPad Air quanto o iPad Pro de 11 polegadas apresentam uma bateria de 28,6 watts-hora, enquanto o Pro de 12,9 polegadas possui uma bateria maior de 36,71 watts-hora.

No entanto, o adaptador de energia de 20 W que vem com o Air é mais poderoso do que o adaptador de 18 W que vem com os modelos Pro e significa que o Air carregará um pouco mais rápido com o adaptador que vem na caixa.

Quanto ao desempenho sem fio, as duas séries de iPads têm versões de celular, bem como modelos apenas de Wi-Fi, e isso significa que você pode usar uma rede 4G para dados enquanto está em movimento, se escolher o modelo de celular.

iPad Air: traseira única de 12 MP, frente FaceTime HD de 7 MP

iPad Pro: tripla câmera traseira, 7MP TrueDepth frontal Câmera principal de 12 MP Ultra-largo de 10 MP Zoom telefoto 2x



Quando se trata de versatilidade de câmera, há apenas um vencedor aqui, e esse é o iPad Pro. Ele tem um sistema de três câmeras na parte traseira, composto por uma câmera principal de 12 megapixels e uma lente ultra-grande angular de 10 megapixels e teleobjetiva 2x. Além disso, tem aquele sistema LiDAR para percepção de profundidade e manobras AR.

O iPad Air tem a mesma câmera principal de 12 megapixels, mas é a única câmera que possui. Como o Pro, no entanto, ele pode gravar em resolução 4K e - discutivelmente - com as câmeras não sendo de grande importância em tablets, você pode simplesmente decidir que todas as lentes e sensores extras não fazem qualquer diferença na maneira como você usa o tablet.

iPad Air: a partir de $ 599 / £ 579

iPad Pro de 11 polegadas: a partir de $ 799 / £ 769

iPad Pro de 12,9 polegadas: a partir de $ 999 / £ 969

É quando você compara preços que é provável que tome sua decisão final de compra. Olhando para todas as semelhanças e diferenças, o preço mais baixo de £ 579 / $ 599 do Air pode ser apenas o fator decisivo. Obviamente, o preço aumenta à medida que você aumenta o armazenamento e decide se deseja uma versão para celular.

Quanto ao iPad Pro, o modelo menor custa US $ 799 / £ 769 para o modelo de armazenamento mais barato e mais baixo sem celular. Mas se você optar pelo modelo maior de 12,9 polegadas, o preço logo chega perto da marca de $ 1000 / £ 1000, e é aí que se torna mais uma decisão se este é ou não apenas um tablet como dispositivo de entretenimento ou um que você usa como um substituto do laptop.

De todas as maneiras que importam, o iPad Air oferecerá à maioria das pessoas tudo o que elas esperam obter de um tablet Pro. Ele oferece muitos dos recursos que vimos adotados pela linha do iPad Pro, e o processador interno é poderoso. Isso significa que para aqueles cujas únicas preocupações são se ele faz as mesmas coisas que o iPad Pro, será mais do que adequado.

Claro, o iPad Pro tem alguns benefícios. Como o fato de vir em um tamanho maior de 12,9 polegadas para quem quer uma tela maior. Ele também tem uma tela mais brilhante com uma taxa de atualização mais rápida. Isso significa que para aqueles que amam as animações ultra-suaves e as respostas do lápis quase completamente livres de atrasos, ainda será o Pro que chamará a atenção. Há também FaceID e mais câmeras.

Suspeitamos que para a maioria das pessoas o iPad Air é a melhor escolha aqui, principalmente porque você está praticamente adquirindo um iPad Pro, mas por menos dinheiro.

Escrito por Cam Bunton.