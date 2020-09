iOS e iPadOS 14 agora disponíveis para testadores beta, chegando a todos ainda hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - iOS 14 e iPadOS 14 começaram a ser disponibilizados para alguns usuários que instalaram anteriormente as versões beta do software.

As versões finais do software estarão disponíveis ainda hoje junto com o watchOS 7.

Confira nosso guia com todos os novos recursos importantes do iPhone, incluindo a App Library, widgets na tela inicial, App Clips e muito mais. Os widgets oferecem informações oportunas em um piscar de olhos, enquanto a App Library significa que você pode reduzir as telas iniciais supérfluas e ocultar os aplicativos raramente usados.

Depois de atualizar para o iOS 14, você também terá uma atualização do AirPods também.

E também temos um guia completo do iPadOS 14 . Ah, e se você está se perguntando por que o iPhone 12 ainda não foi lançado, explicamos isso aqui .

Aqui está uma lista de todos os dispositivos suportados, apenas para que você possa verificar novamente se o seu iPhone ou iPod touch é capaz de executar o iOS 14.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (primeira geração)

iPhone SE (2020 - segunda geração)

iPod touch (sétima geração)

Escrito por Dan Grabham. Edição por Cam Bunton.