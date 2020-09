Chegou o Apple A14 Bionic: o processador de próxima geração para iPhone e iPad da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo iPad Air apresenta algumas novas tecnologias interessantes, incluindo um botão liga / desliga Touch ID. Mas é o que está em seu coração que é a chave para o funcionamento deste iPad - o novo processador A14 Bionic.

Esta é, na verdade, uma peça chave do hardware, pois também aparecerá dentro da nova série do iPhone 12 quando for lançada, bem como possivelmente o primeiro Mac baseado em silicone da Apple, que também deve ser antes do final do ano. O que há de especial no A14 Bionic?

Em primeiro lugar, é baseado na nova tecnologia de processo de 5nm da TSMC de Taiwan - fabricantes de muitos dos processadores móveis mais populares do mundo. Isso significa que é ainda mais eficiente do que o silício 7nm anterior, permitindo economia na vida útil da bateria e maior desempenho.

A Apple diz que o iPad Air possui a mesma bateria de 10 horas, apesar de sua funcionalidade aumentada.

E, crucialmente, é um passo à frente de qualquer coisa que sustente os dispositivos Android atualmente, assim como a Intel - seus processadores Core de 11ª geração são baseados em um refinamento adicional do processo de 10 nm.

Tal como acontece com praticamente todos os processadores móveis do mundo, é baseado nas especificações do chip principal da empresa britânica ARM - o Apple A14 Bionic é um System-on-Chip (SoC) baseado em ARM de 64 bits.

Existem seis núcleos de processamento para um aumento de 40 por cento no desempenho da CPU, enquanto há também uma nova microarquitetura gráfica - oferecendo até duas vezes o desempenho gráfico também. A parte gráfica tem quatro núcleos. Não há velocidades de clock citadas - a Apple não faz isso.

O chip também apresenta um avanço decente em recursos de aprendizado de máquina, graças aos aceleradores de aprendizado de máquina que vêm para o iPad pela primeira vez. Na verdade, a aceleração do aprendizado de máquina na própria CPU é até 10 vezes mais rápida.

Há um novo motor neural de 16 núcleos que é duas vezes mais rápido do que antes e capaz de realizar até 11 trilhões de operações por segundo.

A Apple diz que a combinação do Neural Engine, aceleradores de aprendizado de máquina da CPU e GPU de alto desempenho permite experiências poderosas no dispositivo para reconhecimento de imagem, aprendizado de linguagem natural, análise de movimento e muito mais.

O vice-presidente de arquitetura de plataforma da Apple, Tim Millet, apresentou o novo chip: "Para clientes que usam iPad Air para aplicativos de alto desempenho, como edição de vídeos 4K, criação de obras de arte ou jogos envolventes, o incrível desempenho do A14 pode lidar com todos eles com facilidade . Além da CPU e GPU extremamente rápidas, o A14 é carregado com tecnologias personalizadas que conduzem isso ... como um motor neural muito mais rápido, que tornará o iPad Air mais poderoso para aprendizado de máquina. "

Escrito por Dan Grabham.