O Apple iPad Air recebe uma atualização do tipo Pro, chip A14, lançado junto com o iPad de 8ª geração

(Pocket-lint) - A Apple acabou com seus tablets de tamanho normal e lançou o novo iPad Air com um design completamente atualizado e um novo iPad de orçamento.

Se o novo iPad Air parece familiar, é porque ele empresta algumas influências de design da série iPad Pro , completo com bordas planas e engastes finos.

Além do mais, ele vem em cinco cores, incluindo o usual prata e cinza, além de rosa, verde e azul. Não há FaceID, entretanto, em vez disso, a Apple incorporou suporte a TouchID no botão liga / desliga na parte superior do iPad.

A tela é um painel nítido, totalmente laminado de 10,9 polegadas com resolução de 2360 x 1640 e superfície anti-reflexo.

Por dentro, a Apple construiu um processador A14 Bionic realmente poderoso que deve enfrentar a tempestade de desempenho antes de seu anterior iPad Air, e usa um processo 5nm supereficiente.

Quanto às câmeras, possui uma câmera FaceTime HD de 7 megapixels na frente e possui a mesma câmera de 12 megapixels na parte traseira do iPad Pro que grava vídeo 4K.

É muito profissional em muitos aspectos, e isso inclui a porta USB-C para conectar câmeras, monitores e discos rígidos, além de alto-falantes estéreo redesenhados para o modo paisagem.

Ele suporta Apple Pencil - o modelo mais recente com montagem magnética e carregamento sem fio - além de suporte para o Magic Keyboard flutuante lançado recentemente.

Junto com o iPad Air, a Apple lançou o novo iPad de 8ª geração que é muito semelhante à 7ª geração, mas melhora o processador por dentro.

Ele apresenta o A12 Bionic para desempenho de CPU 40% mais rápido em comparação com a geração anterior e oferece suporte à primeira geração de Pencil e teclados inteligentes de tamanho normal.

O novo iPad Air estará disponível em outubro por US $ 599, enquanto o iPad de 8ª geração está disponível a partir de hoje por US $ 329.

Escrito por Cam Bunton.