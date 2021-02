O que é o Apple Scribble no iPadOS 14? E como você usa isso?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPadOS 14 da Apple vem com um novo recurso, denominado Scribble, que permite aos proprietários de um Apple Pencil e de um iPad fazer muito mais do que antes; como escrita manual em caixas de texto, por exemplo.

Mas como funciona o recurso, o que você precisa fazer para aproveitar as vantagens e, mais importante, ele é bom?

Parte da atualização do iPadOS 14 que foi introduzida pela primeira vez em setembro de 2020, o Apple Scribble funciona gravando o que você está escrevendo na tela com o Apple Pencil e, em seguida, traduz isso em texto digitado que um aplicativo pode ler.

Trabalhando em todo o sistema, isso significa que você poderá escrever na barra de endereço do Safari ou na caixa de bate-papo do Slack sem ter que largar o lápis e começar a digitar no teclado.

Em alguns aplicativos, como o Notes, por exemplo, escrever um URL de um site significa que ele se torna automaticamente um hiperlink, pois o sistema será capaz de detectar que se trata de um URL de site. Inteligente.

No nível básico, o recurso Rabisco permite que você escreva em qualquer lugar que normalmente faria com o teclado (na maioria dos casos) e que essas palavras escritas sejam lidas automaticamente como texto digitado.

Isso é digitar na caixa de pesquisa, uma caixa de bate-papo no Slack ou Skype, por exemplo, ou qualquer coisa que precise de alguma forma de entrada.

Ele ainda não funciona em todos os aplicativos em todos os lugares, mas é bastante abrangente onde funciona. É mais útil para preencher formulários da web usando Safari ou Chrome.

Em um nível mais avançado, o Scribble permitirá que você torne as palavras manuscritas que você escreve no Notes traduzíveis em texto digitado, para que você possa copiar e colar em outros documentos para compartilhar de uma forma mais tradicional.

Escrever é uma coisa, mas o Scribble também possui vários recursos e funcionalidades de edição incorporados para torná-lo mais fácil de usar.

Você pode excluir palavras rabiscando a palavra com seu lápis Apple ou selecionar o texto desenhando uma linha ou circulando-a. Também existem comandos de inserção e junção para permitir que você corrija erros sem ter que pegar o teclado todas as vezes.

De todas elas, a ferramenta de exclusão é de longe a mais útil e provavelmente você usará mais.

Você pode encontrar um conjunto completo de recursos e como usá-los em Ajustes> Apple Pencil> e em "Saiba mais sobre como usar o Apple Pencil para entrada de texto ..."

Alguns atalhos rápidos do Apple Scribble para iPad que você pode tentar:

Para excluir o texto, apenas risque-o.

Para selecionar texto, desenhe uma linha ou circule o texto para selecioná-lo facilmente.

Para abrir espaço entre as letras que você já escreveu, toque e segure em qualquer área de texto até que um novo espaço seja criado.

Para juntar ou separar caracteres, você pode desenhar uma linha vertical entre eles.

O Scribble inicialmente oferece suporte para inglês, chinês tradicional e simplificado e chinês e inglês mistos. No iPadOS 14.5, a Apple adicionou suporte para português, francês, italiano, alemão e espanhol, permitindo aos usuários escrever à mão em qualquer campo de texto e realizar tarefas de escrita à mão, como selecionar, cortar e colar texto facilmente em outro documento como texto digitado.

Você precisa do iPadOS 14 instalado. Ele funciona com as duas gerações do Apple Pencil ou com ofertas de stylus de outras empresas, como a Logitech. Testamos o Scribble com o Apple Pencil de 2ª geração que funciona com os modelos mais recentes do iPad Pro para o propósito deste artigo.

Não está claro por que o Scribble não era um recurso disponível anteriormente, mas suspeitamos que seja por causa do foco da empresa em desenhar, em vez de oferecer suporte de escrita à mão para texto digitado.

A Apple tentou pela primeira vez dominar a caligrafia com o Apple Newton em 1993. O dispositivo, que foi um precursor do iPad que seria lançado 17 anos depois, realmente não passou no teste, e a empresa parou de fabricar o Newton cinco anos depois 1998 após críticas negativas e falta de apetite dos consumidores.

A Apple levou mais 10 anos após o lançamento do iPad original em 2010 para nos fornecer ferramentas de escrita à mão mais uma vez.

De usar o recurso no iPadOS, valeu a pena esperar. Embora a tradução para texto digitado não seja infalível, ela tem a palavra ou os caracteres que procurávamos, mesmo com nossos rabiscos, cerca de 90-95 por cento das vezes.

Anteriormente, a única razão real para obter o Apple Pencil para o iPad era se você fosse um artista ou tivesse uma mente gráfica. E mesmo assim, era uma dor ter que colocar o lápis para baixo para se envolver com uma mensagem rápida ou digitar algo.

O Apple Scribble interrompe essa quebra de fluxo e permite que você alterne facilmente entre o desenho e a escrita.

Dito isso, não resolve um dos principais problemas que muitos enfrentarão. Essa caligrafia agora é mais lenta do que a digitação para a maioria, e se você se acostumou com a autocorreção de sua ortografia, todas as suas características estarão lá para você ver em sua prosa manuscrita.

Veja este artigo, por exemplo. O rabisco seria mais do que capaz de nos permitir escrevê-lo com um lápis em anotações, mas se tornou muito trabalhoso depois de dois parágrafos, então voltamos a digitar no teclado.

Como tecnologia, ainda está no início do processo. Mas os resultados parecem muito promissores.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 1 Fevereiro 2021

Escrito por Stuart Miles.