A Apple está permitindo que os desenvolvedores de jogos para iPad incluam suporte a teclado, mouse e trackpad em títulos futuros.

Durante a palestra da WWDC , ele revelou que o iPadOS 14 apresentará suporte para gamepads adicionais, incluindo o Xbox One Elite 2 Wireless Controller e o Xbox Adaptive Controller acessível.

Foi agora revelado que a expansão incluirá teclados, mouses e trackpads.

Uma sessão online da WWDC, chamada "Trazer jogos de mouse e teclado para o iPad" , explicou como os desenvolvedores podem adicionar suporte e introduzir novos tipos de jogos nos tablets da Apple.

"Nivele os jogos do iPad e adicione controles de teclado, mouse e trackpad. Descubra como usar a estrutura do Game Controller para aumentar seus títulos existentes, trazer jogos de outras plataformas ou sonhar com experiências de interação inteiramente novas", leia a descrição da sessão .

"Aprenda a integrar eventos de coordenadas do teclado e do mouse delta para o movimento do jogador e desabilite os gestos do sistema de ponteiros como o Dock ou o Control Center para aproveitar ao máximo a jogabilidade em tela cheia."

Isso pode significar que teremos opções de mouse em jogos de simulação - sempre achamos que funciona melhor. Ou ainda mais controles do tipo PC para atiradores em primeira pessoa.

Obviamente, nem todo mundo terá um Magic Trackpad ou mouse Bluetooth, por isso é improvável que tenhamos muitos (se houver) jogos projetados especificamente para os controles de acessórios. Mas tem um grande potencial para o futuro. E também faz sentido o tempo em que os Apple Silicon Macs aparecem, juntamente com o suporte nativo para aplicativos iOS e iPad OS. Afinal, você não tem uma tela sensível ao toque em um Mac.