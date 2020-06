Apple iPadOS 14: Todos os principais novos recursos do iPad explorados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima versão do iPadOS está aqui.

Quando a Apple estreou o iPadOS em sua conferência de desenvolvedores da WWDC no ano passado, apenas disse que era "iPadOS". No entanto, logo foi observado que o número da versão técnica era o iPadOS 13 e que agora foi substituído pelo próximo lançamento deste ano - iPadOS 14.

O principal a se perceber sobre o iPadOS é que ele foi desenvolvido com a mesma base do iOS - mas possui recursos únicos e poderosos, mais adequados para a tela maior do iPad. Também inclui quase todos os novos recursos do iOS 14.

O iPadOS e o iOS ficarão mais distintos com o passar do tempo, com o iPad recebendo mais recursos semelhantes ao computador e certamente estamos começando a vê-los divergir. É justo dizer que as coisas estão no início do processo e será realmente interessante ver como o iPad evolui nos próximos anos.

Em primeiro lugar, a Apple fez alertas de chamadas telefônicas, FaceTime ou Skype muito menos invasivos. Agora não ocupa a tela inteira, mas é um alerta flutuante. Muito bem vindo.

Você pode tocar rapidamente para atender a chamada ou simplesmente apertá-la para sair e voltar ao trabalho, exatamente como faria com qualquer outra notificação.

Siri agora aparece na parte inferior da tela quando ativado. A Apple diz que rapidamente fica fora do caminho ao lançar outros aplicativos ou controlar músicas.

Os aplicativos básicos estão recebendo uma atualização de design, incluindo o aplicativo Fotos, para garantir um uso ainda melhor da tela grande do iPad. O Photos possui uma nova barra lateral e você pode arrastar e soltar fotos em álbuns na barra lateral, como faria no Mac. Arquivos e música recebem tratamento semelhante, com uma experiência muito mais parecida com o computador.

No aplicativo Música, você pode alternar rapidamente entre as telas, como listas de reprodução ou exibição de álbum.

As novas barras laterais são mostradas em muitos aplicativos, incluindo Fotos, Arquivos, Notas, Calendário e Apple Music, consolidam a navegação em um único local, facilitando a navegação em um aplicativo e mantendo o conteúdo na frente e no centro. Além disso, barras de ferramentas simplificadas e novos menus suspensos fornecem acesso aos controles de aplicativos em um só lugar.

Em termos de suporte ao Apple Pencil, a Apple introduziu um novo recurso chamado Scribble. Seu objetivo é tornar a caligrafia tão útil quanto o texto na tela, para que o iPadOS 14 compreenda automaticamente a caligrafia e a converta em texto.

Ele até reconhece números de telefone, datas e endereços e oferece a capacidade de executar ações como tocar em um número escrito para fazer uma chamada, adicionar um evento diretamente ao Calendário ou mostrar um local no Maps.

O Scribble oferecerá inicialmente suporte para inglês, chinês tradicional e simplificado, incluindo chinês misto e inglês.

Assim como o iOS 14, o software mais recente do iPad possui widgets ricos em dados semelhantes ao Windows Phone. Isso será muito útil e será semelhante ao que a Apple já estabeleceu com a exibição Hoje. Eles também aparecerão na coluna à esquerda da tela inicial no iPadOS.

Há também uma nova pesquisa com um design compacto como a pesquisa Spotlight no Mac. Agora é uma pesquisa flutuante na tela. Novamente, você pode pesquisar na web ou encontrar contatos, arquivos e em alguns aplicativos.

O ARKit 4 fornece uma nova API de profundidade que permite aos desenvolvedores acessar informações de profundidade ainda mais precisas capturadas pelo novo LiDAR Scanner no iPad Pro.

Os desenvolvedores podem usar a API Depth para gerar novos recursos poderosos em aplicativos, como fazer medições corporais para testes virtuais mais precisos ou testar a aparência das cores da pintura antes de pintar uma sala, de acordo com a Apple.

O ARKit 4 também apresenta Âncoras de Localização para aplicativos iOS e iPadOS, para que os aplicativos possam usar os dados de maior resolução do novo mapa no Apple Maps para fixar as experiências de AR em um ponto específico do mundo.

Como no iOS 14, todos os aplicativos agora precisam obter permissão do usuário antes do rastreamento. As páginas de produtos da App Store também apresentam resumos das práticas de privacidade autorreferidas pelos desenvolvedores.