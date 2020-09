Apple iPadOS 14: todos os novos recursos chave do iPad explorados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima versão do iPadOS está aqui. Agora você pode baixá-lo em seu iPad em Ajustes> Geral> Atualização de Software.

Instalamos uma versão inicial em nosso iPad mini, onde o testamos nos últimos meses - e apresentaremos nossas ideias aqui.

A principal coisa a se perceber sobre o iPadOS é que ele foi desenvolvido na mesma base do iOS - mas possui recursos exclusivos e poderosos, mais adequados para a tela maior do iPad. Inclui quase todos os novos recursos do iOS 14 também.

O iPadOS e o iOS ficarão mais distintos com o passar do tempo, com o iPad recebendo mais recursos de computador e certamente estamos começando a vê-los divergir.

Com o fator adicional dos Macs baseados em Apple Silicon , será realmente interessante ver como o iPad evoluirá nos próximos anos, dado que o Mac estará se aproximando dele em termos de hardware.

Aqui está nosso resumo dos principais recursos e o que pensamos deles.

Em primeiro lugar, a Apple tornou os alertas de chamada telefônica, FaceTime ou Skype muito menos intrusivos se seu iPad estiver desbloqueado. Agora, ele não ocupa a tela inteira, mas é um alerta flutuante. Muito bem vindo.

Você pode tocar rapidamente para atender a chamada ou simplesmente tocar levemente para dispensar e voltar ao trabalho da mesma forma que faria com qualquer outra notificação.

Se o seu iPad estiver bloqueado, ele ainda ocupará a tela inteira como antes.

Siri agora aparece na parte inferior da tela quando ativado. A Apple diz que ele sai rapidamente do caminho ao iniciar outros aplicativos ou controlar música. As respostas aparecem em uma espécie de balão acima da esfera Siri.

Os aplicativos básicos estão recebendo uma atualização de design, incluindo os aplicativos Fotos, Arquivos e Música, para que possam usar melhor a tela maior do iPad. Eles têm uma nova barra lateral e você pode arrastar e soltar fotos em álbuns na barra lateral, assim como faria no Mac. No aplicativo Música, você pode alternar rapidamente entre as telas, como listas de reprodução ou visualização de álbum.

As novas barras laterais são mostradas em muitos outros aplicativos, incluindo Notas e Calendário, consolidando a navegação em um único lugar. Existem novos menus suspensos aqui também.

A Apple lançou um novo recurso chamado Scribble para uso com o Apple Pencil. O objetivo é tornar a escrita à mão tão útil quanto o texto na tela, para que o iPadOS 14 entenda a escrita à mão automaticamente e a converta em texto.

Os usuários de caneta do Microsoft Surface certamente reconhecerão algumas das coisas que ele pode fazer.

Além de reconhecer a escrita à mão, existem várias outras maneiras de lidar com texto usando o Scribble. Você pode excluir palavras rabiscando sobre elas ou circulando para selecioná-las. Você também pode inserir ou juntar palavras sem precisar abrir o teclado do iPad ou exibi-lo na tela.

Como dissemos em nosso recurso Scribble principal, ele não funciona em todos os aplicativos em todos os lugares, mas é bastante abrangente onde funciona. Você vai precisar de uma caligrafia bem decente, porém, pode exigir um pouco de prática.

Ele ainda reconhece números de telefone, datas e endereços e oferece a capacidade de realizar ações como tocar em um número escrito para fazer uma chamada, adicionar um evento diretamente ao Calendário ou mostrar um local no Maps.

O Scribble oferecerá inicialmente suporte para inglês, chinês tradicional e simplificado, incluindo chinês e inglês mistos.

Como o iOS 14, o software mais recente do iPad tem widgets ricos em dados semelhantes ao Windows Phone. Eles serão muito úteis e são semelhantes ao que a Apple já estabeleceu com a visualização Hoje.

Enquanto no iOS você pode colocá-los entre seus aplicativos, o iPad mantém as coisas mais simples porque os widgets são mostrados apenas na visualização Hoje - a coluna que você pode ver à esquerda dessas imagens (acima e abaixo). Como antes, você pode colar esta coluna na sua primeira tela inicial permanentemente ou ocultá-la à esquerda da tela, se desejar.

Existem widgets limitados que você pode ter por enquanto, porque aplicativos de terceiros geralmente não os têm ainda, mas isso certamente virá em breve. Coincidentemente, ao contrário do iOS 14, não há App Libary no iPadOS - a gaveta de aplicativos semelhante ao Android que está disponível no iOS 14 no iPhone e no iPod touch.

Como o iOS, você também pode ter uma pilha inteligente de widgets em cima uns dos outros. E você pode escolher se deseja que eles façam Rotação inteligente - ou seja, altere qual widget está no topo, dependendo da hora do dia.

Há também uma nova Pesquisa com design compacto, como a pesquisa Spotlight no Mac. Agora é uma pesquisa flutuante na tela. Novamente, você pode pesquisar na web ou por contatos, arquivos e em alguns aplicativos.

O ARKit 4 oferece uma nova API de profundidade que permite aos desenvolvedores acessar informações de profundidade ainda mais precisas capturadas pelo novo scanner LiDAR no iPad Pro.

Os desenvolvedores podem usar a API Depth para gerar novos recursos poderosos em aplicativos, como fazer medições do corpo para uma experiência virtual mais precisa ou testar como as cores ficarão antes de pintar uma sala, de acordo com a Apple.

O ARKit 4 também apresenta as âncoras de localização para aplicativos iOS e iPadOS para que os aplicativos possam usar os dados de resolução mais alta do novo mapa no Apple Maps para fixar experiências de RA em um ponto específico do mundo.

O Apple Maps está cada vez melhor e agora algumas cidades têm guias 3D para ajudá-lo a aproveitá-los ao máximo. Existem também novas direções de ciclismo e roteamento EV (para que você possa recarregar). Esses últimos recursos não estavam funcionando quando os testamos, mas sem dúvida estarão no momento do lançamento final do software.

Como no iOS 14, todos os aplicativos agora precisarão obter permissão do usuário antes do rastreamento. As páginas de produtos da App Store também apresentarão resumos das práticas de privacidade relatadas pelos próprios desenvolvedores.

Escrito por Dan Grabham.