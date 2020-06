iPadOS 14 anunciado: Pesquisa universal e reconhecimento de escrita adicionados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPad OS 14 foi anunciado durante a palestra da Apple na WWDC e foi adaptado para torná-lo um pouco diferente do iOS do iPhone.

Como o iOS 14 , o novo software para iPad possui os novos widgets ricos em dados e são exibidos na seção separada à esquerda da tela inicial, assim como a atualização no iPad OS 13.

Como em qualquer novo software da Apple, os aplicativos em estoque estão sendo atualizados, e um dos que utiliza a tela grande do iPad é o novo aplicativo Fotos.

Permite uma organização fácil, graças a uma nova barra lateral. Você pode encontrar rapidamente álbuns ou arrastar uma foto para um álbum para uma classificação muito rápida. Você pode pressionar e arrastar as fotos nos álbuns na barra lateral.

Um design semelhante é aplicado a aplicativos como Arquivos e Música. A barra lateral na música permite alternar entre as visualizações ou selecionar rapidamente diferentes modos de reprodução, como alternar para suas listas de reprodução, álbuns ou acessar a música recomendada para o dia.

Além disso, você pode alternar rapidamente para uma visualização em tela cheia para ver as capas dos álbuns e as letras que são atualizadas de acordo com a música.

Vários aplicativos têm um novo menu de ferramentas na barra superior do aplicativo, para ajudar a liberar ainda mais espaço na parte inferior da tela. Tocar nele permite obter rapidamente todos os controles ajustados em aplicativos como o Google Agenda.

Tudo isso significa que todo o estoque e aplicativos padrão já instalados no iPad funcionarão de maneira semelhante, fazendo com que pareçam estar juntos e ajudando toda a experiência a se tornar mais familiar e coesa.

Embora o Siri tenha sido atualizado para ser bem menor - como o iPhone - a Apple tornou os alertas de chamadas muito menos invasivos. Em vez de ocupar a tela inteira, o alerta flutua sobre o aplicativo em que você estiver, dentro de uma pequena janela pop-up.

A pesquisa também foi redesenhada; ele possui um novo design compacto, como a pesquisa Spotlight no Mac, apenas uma pequena pesquisa flutuante na tela.

Também é uma ferramenta de pesquisa universal, permitindo pesquisar aplicativos, contatos e até mesmo procurar informações em aplicativos como o Pages e o Keynote.

Obviamente, você pode usá-lo para pesquisar na web, assim como o Spotlight atualmente permite. Se você estiver procurando por contatos, poderá ligar ou enviar uma mensagem facilmente para a pessoa de dentro desse resultado de pesquisa.

Essas alterações específicas - novos Siri, alertas de pesquisa e chamada - estão lá para garantir que as coisas que não precisam ocupar uma tela inteira sejam reduzidas a uma interface mais útil e menos invasiva.

Para usuários do Apple Pencil, a Apple introduziu um novo recurso chamado Rabisco. Seu objetivo é tornar a caligrafia tão útil quanto o texto na tela. Com isso em mente, os campos nos aplicativos do iPadOS 14 entenderão automaticamente a caligrafia e a converterão em texto.

Além disso, você poderá rabiscar listas no aplicativo Notes, selecionar um pedaço inteiro de notas manuscritas, colá-las em um campo de texto em outro aplicativo e convertê-las em texto.

No geral, o iPad OS parece manter o que o torna único. Ainda é claramente baseado no iOS, mas tem muitas áreas em que está usando o tamanho da tela com muito mais eficiência.

Com essa nova pesquisa, a linha entre o Mac e o iPad está se esvaindo um pouco mais, mas não há chance de os dois ainda estarem confusos. O iPad ainda mantém uma interface geral que é apenas no iPad.

Ele estará disponível para download ainda este ano e funcionará em todos os modelos do iPad Pro, iPad Air de segunda e terceira geração, quinto, sexto e sétimo iPad regulares, além do iPad mini de quarta e quinta geração.