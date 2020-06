Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple planeja dar aos clientes a oportunidade de comprar vários produtos da Apple por meio de pagamentos mensais do cartão Apple , afirmou a Bloomberg.

A Apple procura oferecer esse esquema para iPads, Macs, AirPods, teclados para iPad, monitor Mac XDR Display, HomePod e Apple TV. Se for verdade, a empresa estaria basicamente oferecendo financiamento através do Apple Card. Os usuários poderão gerenciar seus pagamentos por meio da seção Apple Card no aplicativo Wallet, pois tudo é adicionado à fatura mensal do Apple Card lá.

A empresa deseja disponibilizar planos de pagamento sem juros de 12 meses para novas aquisições de iPads, Macs, Apple Pencil, teclados para iPad e monitor Mac XDR Display, especificamente. Enquanto isso, os AirPods, HomePod e Apple TV estarão disponíveis em planos sem juros de seis meses.

Lembre-se de que, no ano passado, a Apple lançou planos de pagamento sem juros de 24 meses para iPhones comprados com um Apple Card. Você também pode usar o Apple Card para comprar mais de um iPhone, embora o número de iPhones que você possa comprar obviamente seja limitado pelo crédito disponível no Apple Card.

A Apple devolve 3% em dinheiro para essas compras e ainda oferece aos compradores a opção de pagar seu saldo antecipadamente.

A Apple lançou o Apple Card em 2019 com o Goldman Sachs. Há uma versão digital vinculada ao aplicativo Apple Wallet e um cartão físico de titânio.