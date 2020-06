Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple atualizará sua linha de iPad Pro no início de 2021 com alguns novos recursos de nível principal, incluindo conectividade 5G.

A Leaker L0vetodream sugeriu no Twitter que os próximos tablets premium da Apple poderiam vir com o modem Snapdragon X55 5G da Qualcomm, permitindo que eles aproveitassem o sub-6GHz 5G e o mmWave 5G mais rápido. Esses profissionais do iPad podem até vir com o chip A14X e displays Mini-LED, compartilhou L0vetodream. Lembre-se de que outros sugeriram que os iPad Pros de última geração suportem 5G e embalem telas Mini-LED.

com mini led e base 5G X55 https://t.co/1C57Oms2HX - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 3 de junho de 2020

O respeitado analista e observador da Apple Ming-Chi Kuo, por exemplo, disse em abril que um novo iPad Pro com Mini-LED foi adiado até o início de 2021. (Ele indicou que a Apple está mudando para painéis de Mini-LED porque são semelhantes para telas OLED, mas têm escurecimento localizado e uma gama de cores mais ampla.) L0vetodream também acredita que os iPad Mini-Led Pros poderiam ser lançados no primeiro ou segundo trimestres de 2021, que é daqui a um ano.

próximo ano Q1 ou Q2 https://t.co/1C57Oms2HX - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 3 de junho de 2020

Quanto a quem é L0vetodream, é uma conta anônima do Twitter que recentemente compartilhou rumores credíveis de hardware, incluindo detalhes sobre o iPhone SE . Dito isso, não é difícil imaginar a Apple trazendo 5G e Mini-LED para o iPad Pro, já que está interessado em adotar as duas tecnologias e integrá-las a outros produtos em seu portfólio de hardware. É esperado que o próximo iPhone inclua conectividade 5G.

A Apple lançou pela última vez novos modelos iPad Pro em março . Eles introduziram um sensor LIDAR, o chip A12Z Bionic e microfones aprimorados.