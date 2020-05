Novo iPad esperado no final de 2020 - talvez uma atualização do iPad Air?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O alcance do iPad da Apple poderia ser definido para outra ativação no final de 2020. Esperávamos que houvesse algum tipo de ativação no final do ano para a faixa padrão e parece que esse será o caso.

A gama iPad Pro da Apple recebeu recentemente uma atualização , é claro, portanto a próxima atualização seria para os iPads normais e, especificamente, parece que poderia haver uma atualização para o iPad Air e iPad mini.

O analista da TF Securities, Ming-Chi Kuo, sugere que haverá um novo iPad de 10,8 polegadas, que pensávamos que substituiria o iPad Air de 10,5 polegadas. O dispositivo terá 18 meses quando for substituído e tem uma origem mais antiga - o design do chassi com o botão home do Touch ID é do antigo iPad Pro de 10,5 polegadas que foi substituído pelo iPad Pro 2018/2020 de 11 polegadas com Face ID.

Kuo também diz que pode haver um novo iPad mini com clock entre o tamanho de 8,5 e 9 polegadas. Isso seria uma atualização significativa do atual mini iPad de 7,9 polegadas, mas é claro que, com molduras mais finas, ele não precisa ser um dispositivo muito maior do que o mini atual.

Com os telefones cada vez maiores - até o iPhone SE -, provavelmente faz sentido que os consumidores que compram o popular mini desejem também um tablet maior.