Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Lançado ao lado do Apple iPad Pro , o Magic Keyboard é uma versão aprimorada do Smart Keyboard Folio da empresa que está disponível há vários anos para os iPads de primeira linha da empresa.

O novo Teclado Mágico traz alguns recursos muito procurados para quem procura replicar a melhor experiência possível com o laptop.

As teclas com luz de fundo, um trackpad e um slot de carregamento adicional para que você possa carregar o iPad Pro e usar um acessório através do soquete USB-C no próprio dispositivo, tornam o Magic Keyboard uma experiência "profissional" em relação à oferta do Keyboard Folio.

O recurso de design de destaque é a coleção de ímãs na parte de trás do suporte que permite conectar o iPad Pro para que ele passe o mouse sobre as teclas. Forte o suficiente para manter o iPad Pro no lugar, mesmo que você o agite, o design lembra o iMac e simplesmente funciona.

Um dos benefícios do novo suporte, que é rígido o suficiente para manter o iPad no ângulo certo, é que o ângulo agora é melhor para o trabalho e para videochamadas. Descobrimos que o Smart Keyboard Folio está apontando para baixo ou muito alto e esse design permite um meio termo feliz.

Quanto a "lapidação"? Sim. Contanto que seja perto de você. vá até os joelhos e o peso da tela tomba e ela cai.

Combine isso com um teclado que apresenta um layout de teclado Apple quase padrão (não há tecla de escape) e experiência (incluindo o novo mecanismo de tesoura aprimorado) e você será facilmente enganado ao acreditar que está usando um MacBook. É muito bom digitar o teclado, embora alguns achem frustrante não haver teclas de atalho para gerenciar a exibição na tela, a música e outras funções.

Isso se deve não apenas a uma experiência de digitação semelhante, mas também à inclusão de um trackpad em miniatura encontrado abaixo das teclas com um clique físico que facilita muito o uso do novo suporte do trackpad . O trackpad é grande o suficiente para uso em movimento, mas você precisará levantar o dedo pelo menos uma vez para ir de um canto da tela para o outro. A Apple ainda não optou pelo clique háptico como a sua gama MacBook.

Usá-lo é uma segunda natureza e certamente consideravelmente mais fácil de usar do que usar um mouse ou trackpad separado ao lado.

As preocupações iniciais são que as teclas não estão mais cobertas de tecido, sugerindo que elas podem estar sujeitas a sujeira, e o novo teclado adiciona um peso considerável à experiência.

Com base nas balanças de cozinha (a Apple não fornece pesos oficiais para o Smart Keyboard Folio ou o Magic Keyboard), o Magic Keyboard de 12,9 polegadas pesa 707g. Adicione o iPad e ele terá 1,335 kg, tornando-o mais pesado que um MacBook Air de 13 polegadas (1,29 kg). Uau.

Vale a pena notar que a porta USB-C do teclado serve apenas para carregar, mas isso significa que a porta USB-C do iPad é livre para usar como acessórios. Isso é útil se você precisar de energia, mas também precisar obter arquivos de um pen drive ou câmera USB ao mesmo tempo.

Em última análise, esta é uma adição muito cara ao seu iPad Pro que lhe dará a sensação de que você está usando um laptop. Este é um teclado Pro, se você preferir, e algo que de muitas maneiras melhora, mas não excessivamente, no Smart Keyboard Folio, que também está disponível por uma fração do custo.

Se você é proprietário de um iPad Pro, principalmente usando o iPad Pro como um laptop móvel, isso certamente é algo que você deve considerar, apenas para facilitar o aproveitamento do suporte do trackpad.

squirrel_widget_196251