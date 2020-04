Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Juntamente com um novo iPhone SE , a Apple anunciou que começará a enviar sua nova capa de teclado para o iPad Pro no final de abril.

O Magic Keyboard , que funciona com os modelos iPad Pro deste ano e os modelos iPad Pro 2018, agora está disponível para pré-encomenda. Ele deve começar a chegar para os clientes na próxima semana, de acordo com a Apple. Custa 299 dólares para a versão de 11 polegadas e 349 dólares para a versão de 12,9 polegadas.

É diferente do Smart Keyboard Folio existente da Apple, pois é especificamente para o iPad Pro e oferece ângulos de visão de até 130 graus, além de um teclado iluminado e teclas de chave de tesoura e carregamento USB-C de passagem. Talvez o mais interessante, no entanto, é que o Magic Keyboard inclui um trackpad embutido para o iPad Pro, ajudando o tablet a funcionar mais como um computador.

Com o iPadOS 13.4 , uma atualização recente do sistema operacional do iPad, a Apple incluiu o touchpad e o suporte expandido ao mouse; portanto, este novo acessório da empresa certamente poderá aproveitar esses novos recursos de software. Se algo disso lhe interessar, pegue o Magic Keyboard agora.

Ou, se você quiser uma opção mais barata, ainda poderá obter o Smart Keyboard Folio, que permanece com preço de US $ 179 / US $ 199, dependendo do tamanho.