Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou alguns novos modelos de iPad Pro para 2020 e com eles uma nova versão do software iPadOS , que trará vários novos recursos.

A principal adição será o suporte ao trackpad - a capacidade de usar um trackpad no estilo de mouse ou laptop com um iPad para manobrar um cursor em vez de usar o dedo. Basicamente, transforma seu iPad em um laptop.

A melhor notícia, porém, é que ele não estará disponível apenas nos novos dispositivos iPad Pro, mas funcionará com uma ampla seleção de iPads existentes.

A atualização do software estará disponível a partir de 24 de março de 2020 e funcionará nos seguintes dispositivos:

Todos os modelos do iPad Pro

iPad Air 2 e posterior

iPad quinta geração e posterior

iPad mini 4 e posterior

O suporte ao Trackpad funcionará com vários acessórios, incluindo o Magic Mouse 2 da Apple, o Magic Trackpad 2 e um novo Magic Keyboard para iPad Pro (em maio). Você também poderá usar mouses de terceiros conectados via Bluetooth ou USB.

Ao usar um trackpad ou mouse, os proprietários do iPad poderão interagir com os aplicativos existentes: "O suporte ao Trackpad no iPadOS foi projetado para funcionar muito bem com os aplicativos que os clientes usam todos os dias", disse a Apple em seu comunicado de imprensa.

"A maioria dos aplicativos de terceiros funciona sem nenhuma alteração, e os desenvolvedores podem ir ainda mais longe com as novas APIs que permitem oferecer experiências únicas em seus aplicativos".