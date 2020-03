Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple vem promovendo o iPad Pro como substituto do humilde laptop há vários anos, oferecendo maior versatilidade e flexibilidade quando se trata de trabalho móvel.

O problema para muitos tem sido a falta de suporte para algumas das coisas que você esperaria de um laptop, como o suporte ao trackpad. Isso não foi adicionado apenas no iPadOS 13.4 , mas a introdução do Magic Keyboard integra um trackpad especialmente para o seu iPad.

O novo teclado parte do teclado inteligente oferecido anteriormente, transformando seu iPad em um MacBook. Ele possui um teclado retroiluminado, com o mecanismo de tesoura oferecendo 1 mm de viagem, por isso deve proporcionar uma ótima experiência de digitação.

O suporte em si foi projetado para manter o iPad flutuante, para que haja uma melhor separação entre a tela e as teclas para facilitar o trabalho. As dobradiças em balanço oferecem um ângulo de visão de 130 graus.

É importante ressaltar que o uso do trackpad no teclado mágico significa que você não precisa tocar na tela o tempo todo, o que geralmente é a desvantagem de usar um tablet como seu principal dispositivo de trabalho. Obviamente, você estará perfeitamente livre para pegar a tela, usar o Apple Pencil ou tirar proveito de qualquer outra habilidade que o iPad Pro ofereça.

O teclado mágico também suporta carregamento de passagem USB tipo C, o que significa que você pode usar a porta USB-C no próprio iPad para obter mais acessórios.

O novo Magic Keyboard é lançado juntamente com o novo iPad Pro , que adiciona uma câmera ultralarga na parte traseira e um scanner Lidar - projetado para detecção avançada de profundidade para funções de RA - e virá em tamanhos de 11 ou 12,9 polegadas com um novo Chip A12Z Bionic.

O novo teclado mágico estará disponível para compra em maio e custará US $ / £ 299 para o modelo de 11 polegadas e US $ / 349 para o modelo de 12,9 polegadas. Ele funcionará com o novo iPad Pro e o 2018 2018 iPad Pro, conforme ele se conecta usando o Smart Connector.