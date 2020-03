Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple resolveu as novas versões do iPad Pro em que está trabalhando, e há algumas mudanças substanciais a serem exploradas.

O novo tablet chegará nos tamanhos de 11 e 12,9 polegadas, embalado no mais novo chipset A12Z Bionic da Apple. Ambos os tamanhos também têm uma nova unidade de câmera com uma lente ultra larga, mais microfones para gravação de áudio de melhor qualidade e um scanner LiDAR que deve vê-los se destacar em tarefas e experiências de realidade aumentada.

Em termos de design dos tablets, pouco mudou na parte frontal, com os mesmos cantos curvos e bordas reduzidas das gerações mais recentes do iPad Pro.

Como também foi amplamente divulgado, o iPad Pro também será compatível com o novo Magic Keyboard, que chega em maio e possui teclas com luz de fundo e um trackpad (suporte para o qual está chegando em breve o iPadOS). Isso significa que o iPad Pro está na fronteira de se tornar um dispositivo 2 em 1 se você comprar o Magic Keyboard também.

A depilação da Apple tipicamente lírica sobre o chip GPU A12Z Bionic de oito núcleos é equipado com os novos iPad Pros, que terão o melhor desempenho em um iPad até agora.

Ele também deve permitir uma duração de bateria de até 10 horas e permitir uma melhor conectividade LTE para permitir que seu fluxo de trabalho funcione bem no tablet - aparentemente com mais bandas LTE do que qualquer outro tablet no mercado.

O iPad Pro terá um dos monitores Liquid Retina da Apple, com amplo suporte a cores P3, que deve ser útil para profissionais que procuram editar fotos e vídeos com cores confiáveis, enquanto uma taxa de atualização de adaptação automática pode atingir os 120Hz para ação e movimento suaves na tela.

Essa nova unidade de câmera na parte traseira do iPad Pro lembra os do iPhone 11 Pro e vem com uma nova lente ultra grande angular de 10 MP da mesma maneira, juntamente com o padrão de tiro de 12 MP. Isso não responde necessariamente à pergunta de quem tira fotos com um iPad, mas é ótimo para essas pessoas, independentemente.

A Apple também destacou que os novos tablets terão cinco microfones integrados para facilitar a captação de áudio, o que é outro bônus se você o estiver usando para chamadas ou gravações de vídeo, com seus recursos de vídeo em 4K que também fazem parte do pacote .

Enquanto isso, o scanner LiDAR significa que o AR está mais poderoso do que nunca, tornando aplicativos como o Measure mais potentes e confiáveis, além de outras criações do ARKit.

Os novos modelos do iPad Pro estão disponíveis para compra hoje na Apple e devem estar nas lojas a partir da próxima semana. Os preços começam em £ 769 / $ 799 para o modelo de 11 polegadas e £ 969 / $ 999 para o modelo de 12,9 polegadas, se você quiser uma versão Wi-Fi, ou £ 919 / $ 949 e £ 1.119 / $ 1.149, respectivamente, para as versões LTE.

squirrel_widget_193457