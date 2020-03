iPads estão recebendo suporte para trackpad com o iPadOS 13.4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou que em sua próxima versão do software iPadOS, os iPads receberão suporte para trackpad, fazendo a ponte entre seus tablets e laptops tradicionais.

Com o iPadOS 13.4, a Apple ativará um novo recurso que permite conectar trackpads sem fio externos. Ou, se você possui um iPad Pro, o novo Magic Keyboard para iPad Pro, que possui um trackpad embutido.

Esse novo recurso para iPads permitirá que os usuários sejam mais precisos na edição de documentos de texto e planilhas, e assim por diante, sem exigir que eles usem os dedos ou um lápis na tela de toque.

O cursor do trackpad aparece na tela como um círculo flutuante na tela e pode ser usado para destacar e selecionar vários elementos na interface do usuário; sejam aplicativos, texto ou outros itens.

Você também poderá usar os gestos do trackpad para alternar rapidamente entre aplicativos ou acessar o Dock ou o Control Center, além de acessar o recurso Slide Over multitarefas.

Obviamente, você também poderá usar o trackpad para rolar, como faria com qualquer laptop equipado com trackpad, e a maioria dos aplicativos suportará muitas dessas funções por padrão.

Como costuma acontecer na Apple, quando novos recursos chegam aos seus sistemas operacionais, esses novos recursos também são ativados nos principais aplicativos criados pela Apple. Isso significa que o conjunto de aplicativos do iWork será atualizado para aproveitar todos os recursos do trackpad.

Talvez a melhor notícia seja que esse recurso não se limite apenas aos usuários do iPad Pro. A maioria dos iPads dos últimos anos suportará a funcionalidade do trackpad quando receberem a atualização do software.

A Apple diz que qualquer iPad Pro será compatível com ele, assim como qualquer iPad Air a partir do iPad Air 2, além do iPad (a partir da 5ª geração) e um iPad mini do iPad mini 4 e posterior.

O iPadOS 13.4 será disponibilizado como uma atualização de software gratuita para download em 24 de março.