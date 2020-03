Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quatro novos modelos do iPad Pro foram vistos em um manual do usuário chinês do iPadOS 13 no site da Apple .

Os modelos incluem A2228, A2229, A2231 e A2233. Estes são para dois modelos de 11 polegadas e dois de 12,9 polegadas, de acordo com o blog iPhone no Canadá. O A2228 e o A2229 também foram arquivados no banco de dados da Comissão Econômica da Eurásia.

A Apple removeu todos os quatro modelos do manual do usuário na segunda-feira, mas ainda contatamos a Apple para um comentário. No passado, novas listagens de bancos de dados como essas geralmente precediam os anúncios oficiais de produtos em meras semanas, se não dias.

Adicione tudo isso e uma atualização da programação do iPad Pro pode estar chegando. Estamos rastreando novos rumores do iPad Pro há meses , e o consenso atual é que podemos esperar que pelo menos um novo modelo chegue com um sistema de câmera traseira com lente tripla e sensor 3D para AR.

A próxima safra de tablets atualizados da Apple deve estrear no primeiro semestre de 2020, mas com a pandemia do COVID-19 se espalhando pelo mundo , isso pode não acontecer. Há rumores de que a Apple organizaria um evento em março. Suspeitamos que esse não seja mais o caso.

A empresa sempre poderia anunciar os novos modelos do iPad Pro via comunicado de imprensa em breve, no entanto, assim como fazia com o Powerbeats 4 .