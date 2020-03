iOS 14 aponta para suporte avançado ao cursor e novos teclados para iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O código descoberto no iOS 14 - um software ainda não lançado - sugere que a Apple está trabalhando em um suporte de cursor mais avançado para iPads, deixando as linhas ainda mais claras entre o iOS e o MacOS .

De acordo com o relatório que revela esses novos desenvolvimentos, um dos novos recursos será a natureza de desaparecimento automático do cursor.

A teoria é que, uma vez que o mouse conectado permaneça imóvel / intocado por um período de tempo especificado, o cursor na tela desaparecerá. Depois que o mouse é movido, o cursor reaparece na tela.

É um recurso padrão no sistema operacional do Mac, mas ainda não foi implementado no iPad OS.

O outro recurso que parece ser uma opção padrão é a capacidade do cursor mudar de forma. Especificamente, entre um ponteiro de seta e um ponteiro de mão ao passar o mouse sobre um link da web. Ou pelo menos, esse é o exemplo dado no relatório original.

O mesmo relatório também afirma que o iOS 14 pode até suportar gestos mais avançados do mouse / trackpad, como a capacidade de usar dois dedos para replicar um clique com o botão direito do mouse.

O código foi descoberto pelo 9to5Mac , cujo artigo também sugere novos modelos de teclado inteligente chegando na linha.

Como esse código é encontrado juntamente com a aparência das evidências para os novos teclados inteligentes, é sugerido que há mais evidências de que a Apple lançará um anexo de teclado com um trackpad.

Não foram encontrados desenhos ou imagens para indicar a aparência dos acessórios do teclado, mas a suposição natural é que eles se pareceriam com a maioria dos outros acessórios de teclado 2 em 1, com um trackpad colocado abaixo das linhas de teclas.

Naturalmente, como em qualquer coisa da Apple, a própria empresa não disse nada sobre esses novos acessórios ou recursos. Mas a empresa deve lançar novos iPads relativamente em breve .

Seu lançamento na primavera se tornou uma tradição nos últimos anos, muitas vezes com foco em iPads e educação. Se a Apple lançar novos iPads em breve, também faria sentido lançar novos acessórios.