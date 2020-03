Os problemas de tela em branco do iPad Air 2019 serão reparados gratuitamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple lançou um novo programa de reparo gratuito para seus modelos iPad Air de 2019, que pode sofrer com o que a Apple chama de "problema de tela em branco", que vê a tela do tablet morrer efetivamente.

Às vezes, o problema pode ser precedido por uma breve oscilação ou flash, de acordo com a Apple, e afeta apenas os modelos fabricados entre março e outubro de 2019. Se você possui um desses modelos, pode obter reparos e avaliações gratuitos para determinar se está em risco e corrigi-lo.

No estilo relativamente típico da Apple, há poucos detalhes sobre a natureza real do problema ou sua causa. No entanto, para determinar sua própria elegibilidade, basta acessar a Apple Store ou o fornecedor autorizado de serviços para obter alguém para dar uma olhada.

Obviamente, você também pode colocar seu tablet na publicação para a Apple, se preferir, e ficará feliz em aguardar a resposta.

No entanto, vale lembrar que, como sempre nos programas de reparo da Apple, você ainda precisa estar sob a garantia padrão para se qualificar, portanto, não espere muito para ver se isso é um problema para você.

Você também deve trazer seu dispositivo para o programa dentro de dois anos após a compra, para que haja um cronômetro em execução agora. A publicação no blog da Apple sobre o assunto tem todos os detalhes e links que você precisará participar, se estiver preocupado com o estado do seu iPad Air de 2019.